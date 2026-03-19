同盟國不願派兵、美國反恐負責人反戰……特朗普四面楚歌

美國總統特朗普（照片）當地時間17日表示：“我們不再需要、也不想得到北大西洋公約組織（北約）成員國的援助。日本、澳大利亞、韓國也一樣。”特朗普在14日、15日兩天要求韓國、中國、日本、英國、法國等世界主要國家參與護衛中東產原油的核心運輸通道霍爾木茲海峽的行動。特別是，他在16日還強調駐紮在韓國、日本、德國的美軍和他們的安保貢獻，對這些國家派兵施加壓力。但是，收到“派兵申請書”的大部分國家拒絕參加或沒有明確表明意向，特朗普因此露骨地表現出了不滿情緒。特朗普當天在“真實社交”平臺上表示，“從大部分北約盟國那裏接到了不想參與的通報”，並聲稱“也不希望得到以歐洲盟國爲中心的北約以及韓國等亞洲盟國的幫助”。同一天，他在華盛頓白宮與愛爾蘭總理馬丁舉行首腦會談時也表示：“北約犯下了非常愚蠢的錯誤。我們不需要幫助。”特別是，特朗普針對北約表示：“當他們不願幫助我們時，這是必須考慮的問題。我（幫助北約的）決定可不需要議會。”分析認爲，這是在暗示今後美國將重新調整駐北約美軍的規模和作用，並施壓要求增加國防開支等。不過，同一天，美國國家反恐中心主任喬·肯特表示，“無法支持與伊朗的戰爭。伊朗沒有對我國造成迫在眉睫的威脅”，並突然宣佈辭職。隨着戰爭長期化，國內外輿論惡化、伊朗的強烈反擊、同盟拒絕派兵，如今連特朗普政府內部也出現了分裂。有分析認爲，圍繞與伊朗的戰爭，特朗普的負擔將繼續加重。華盛頓=常駐記者申晉宇、紐約=常駐記者 林宇善 niceshin@donga.com、imsun@donga.com