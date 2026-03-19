朝鮮戰爭陣亡軍人遺骸時隔76年歸子懷抱

據國防部遺骸發掘鑒識團18日消息，去年4月在江原道洪川郡今勿山壹帶發掘的朝鮮戰爭（6•25戰爭）韓國國軍陣亡者遺骸，被確認爲河昌奎壹等兵（當時24歲）。此次身份確認的關鍵線索，是故人之子河鍾福（74歲，音譯）于2011年向軍方提供的脫氧核糖核酸（DNA）樣本。時隔15年，通過將樣本與發掘出的遺骸進行DNA精密分析，最終確認了兩人的父子關系。故人是慶尚南道泗川人，留下懷孕的妻子和長女，于1950年11月與兄長壹同入伍。兄長因疾病返鄉，但故人在釜山完成訓練後，作爲第8師第10聯隊所屬士兵投入前線，約三個月後的1951年2月9日在“橫城戰役”中陣亡。“橫城戰役”是中國人民志願軍發動第四次攻勢時，韓國國軍第3、5、8師團在江原道洪川、橫城壹帶與中國人民志願軍第39、40、42、66軍及朝鮮人民軍第5軍團展開的壹場激戰。當時由于中國人民志願軍的攻勢，第8師第10聯隊損失慘重，包括聯隊長在內的大部分指揮人員陣亡或失蹤。國防部18日向遺屬轉交了“護國英雄回歸牌”和遺物，並說明了從發掘到身份確認的全過程。兒子鍾福表示：“2022年去世的母親留下遺言，說‘總有壹天找到父親後，壹定要讓他們合葬’”，“我們曾在母親墓旁爲父親設了衣冠冢，如今終于能讓兩位合葬壹處，了卻了心願。”尹相虎 ysh1005@donga.com