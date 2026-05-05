相比32萬名外國留學生的量，應實現質的飛躍



以今年3月爲基準，滯留在韓國的外國留學生超過32萬名。從2021年的16萬人，短短5年間翻了一番。僅從整體規模來看，比英國、澳大利亞少，比中國多，與日本相似。僅在高麗大學、延世大學、中央大學等主要大學就讀的外國學生就分別超過4000人。有些大學在校生的一半都是留學生。



外國留學生劇增，原因是多方面的。韓國大學的全球競爭力得到加強，受電視劇、電影等影響，選擇韓國留學的事例也很多。與美國、歐洲等國相比，學費、生活費等相對較少，韓國因此被評價爲性價比更高。實際上，這也是因學齡人口減少而陷入困境的部分大學積極吸引外國留學生、努力填補財政空白的結果。



相反，有人指出，由於低出生高齡化，韓國產業界處處人力不足的情況越來越嚴重，在這種情況下，外國留學生並未充分利用。首先，韓國企業人力需求和外國留學生的希望就業地不一致的情況很多。在韓國完成學位課程的外國留學生在韓國企業等就業的比率以2024年爲基準只有13.8%。儘管人工智能、半導體等理工科人才供需不足，但攻讀工學和自然科學的外國留學生還不到20%。多數是人文社會、藝術體育專業。



要想培養出優秀人才，必須進修碩士、博士課程，但大部分留學生集中在本科課程或語言研修上。32萬名外國留學生中有20萬人來自越南和中國，偏重於特定國家，60%以上滯留在首都地區。滿足教育部提出的韓國語能力標準的外國留學生只有一半。一些人反而以留學生身份入境賺錢。以學生簽證、求職簽證等最多可長期滯留10年，以“打工留學生”留在韓國到最後淪爲非法滯留者的事例也很多。以2024年爲基準，外國留學生出身的非法滯留者達3.4267萬人，10年間增至超過5倍。



那麼該怎麼辦呢？ 應該以根基產業、造船、建設、保健醫療等目前面臨人力不足或今後10年內可能出現人力不足的領域爲中心，吸引外國留學生。該方案是畢業於韓國大學、專科大學、職業高中後可以進入相關企業長期滯留的方案。在德國，40%左右的外國留學生就讀於應用科學大學等實務中心學校。全體外國留學生中有一半的專業是工學或自然科學。



也不能把吸引外國留學生完全交給大學。大學不能考慮韓國的工作崗位，需要與政府、相關機關等合作進行協調的方案。從20世紀80年代開始推進“吸引10萬名留學生計劃”的日本，文部科學省、法務省等6個部門合作，推進從入學到就業的系統性政策。在日本，完成學位的外國人有一半在當地就業，填補就業空白。



當然，外國留學生在完成學業後，並不是都要留在韓國。儘管如此，在低出生高齡化的情況下，這是填補國內人力空白的現實性對策之一。

