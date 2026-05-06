“韓國產KF-21飛行員的反應是以0.1秒爲單位計算的”

“已經查看了駕駛席開關的位置。因爲實際戰鬥時的反應速度非常重要。”4月29日在泗川韓國航空宇宙產業機庫見到的空軍第281試飛大隊長全勝賢（中校）就韓國型超音速戰鬥機KF-21量產1號機表示：“爲了提高飛行員的便利性和作戰效率，提出了‘爲什麼開關離得那麼遠’‘爲什麼特定信息不在畫面上’等詳細意見。”KF-21量產1號機是今年3月25日首次亮相的超音速戰鬥機。僅事業可行性研究就花費了10年，從着手體系開發到成功批量生產又花費了10多年，共花費了20年的大長征。有評價認爲，這是1600多次試飛沒有發生一次事故而取得的結果。KF-21量產成功後，製作方韓國航空宇宙產業和最終使用方大韓民國空軍進行了激烈的協同作業。航天宇宙產業需要體現最高性能，空軍則要求能夠最大限度提高戰鬥力的戰鬥機，雙方有時是戰友，有時是挑剔的顧客和製作公司的關係，無數次交換了意見。航天宇宙產業體系組長金範勇（音）表示：“即使開發了戰鬥機，如果飛行員真正使用時不方便，也沒有意義。核心是將空中實際使用飛機的飛行員的意見最大限度地反映到設計中。”空軍最用心檢查的部分是操控席，即所謂的“駕駛艙”。爲了提前0.1秒的反應速度，以飛行員可以移動的範圍爲基準，將空間分爲三個區域進行了測試。從幾乎不用身體操作的區域到肩膀或身體需要移動的區域，精密區分後決定了主要裝備的位置。不僅是開關的位置，連開關的形狀也作了調整。甚至還分析了空軍飛行員的身高和體型之間的接近性差異，並反映在設計中。飛行員的敏銳感覺改變了機身的外形設計。金組長說：“飛行員說在機體後方能感受到細微的震動。"經確認是空氣流動問題，最終改變了後方設計。”全中校表示：“因爲有可能會妨礙作戰的震動，所以委婉地提出了‘害怕操縱’的意見，結果還是修改了意見。進行驗證飛行後發現完成度提高了很多。”空軍現在即將創建主力運用KF-21的大隊。全中校表示：“想要乘坐大韓民國的自豪KF-21的後輩飛行員們已經排起了長隊。連不飛行的前輩們也說‘想坐一次’，內部人氣非常火爆。”航天宇宙產業的目標，是把目前被評價爲4.5代戰鬥機的KF-21進化成具備更多功能的型號。金組長說：“KF-21不是完成，而是剛剛起步的戰鬥機。將把戰鬥機背面的半掩埋設計或外部突出的設計改爲掩埋型，提高隱形（不被敵方雷達探測的功能）性能等，開發衍生模型。”泗川=邊鍾國記者 bjk@donga.com