《社論》韓國銀行閃動上調利率之燈……舉債投資與傾囊投資風險增大



韓國銀行內部出現了上調基準利率的燈光閃爍。韓國銀行副總裁柳相大3日表示：“現在是時候停止下調利率，考慮上調利率了。”決定韓國銀行貨幣政策的金融貨幣委員、副總裁公開提出上調利率，引起了人們的關注。



韓國銀行從2024年10月起到去年5月爲止先後四次下調基準利率，並在此後一年裏將利率控制在2.5%。韓國銀行開始考慮上調利率，意味着經濟趨勢正在發生變化。因爲韓國經濟第一季度藉助半導體繁榮實現了1.7%的“驚人增長”，再加上中東戰爭導致國際油價和匯率上漲，物價上漲壓力進一步增大。4月份的物價上漲率有可能上升到2%左右。“物價消防員”中央銀行登場的時期即將到來。



國庫債券和銀行債券等市場利率已經動盪不安。再加上由於貸款限制導致加算利率上升，上個月商業銀行的住宅擔保貸款加重平均利率（以新辦理額爲準）爲4.34%，是2023年11月以後2年零4個月以來的最高值。如果利率上升，房地產和股市的舉債投資或傾囊投資者的利息負擔和信用風險就會增大。有分析認爲，如果基準利率上升0.25個百分點，家庭的年利息負擔將增加約3萬億韓元。



問題是，現在房地產和股市仍然流入鉅額舉債投資資金。上月底，KB國民、新韓、韓亞、友利、NH農協等主要5大銀行的住宅擔保貸款在8個月內增幅最大。隨着韓國綜合股指接近7000點，股市的舉債投資資金信用交易融資餘額在4月29日曆史上首次超過36萬億韓元。



如果受中東戰爭餘波的影響，高油價長期化，韓國銀行有可能在年內結束降息週期，變身爲“通貨膨脹鬥士”，最早將於本月底在金融貨幣委員會上發出該信號。在利率上調時期，先減少債務纔是上策。銀行和證券公司要提高舉債投資門檻，投資者要克制過度的傾囊投資。不能忽視上調利率的警告。

