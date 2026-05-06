

“外國語高中的同學們練得特別起勁。”



這已經是十多年前的事了。當時記者向大韓賽艇協會相關人士提問：“有人把賽艇作爲大衆體育項目練嗎？”上述回答便是就此做出的回應。那時，大韓體育會與國民生活體育理事會的整合是體育界的主要話題。該相關人士還補充說：“精英賽艇選手也能通過做賽艇課外輔導賺些零花錢。”



不惜接受課外輔導也要學習賽艇，是因爲這有助于考取海外名校。英國牛津大學與劍橋大學自1829年起、美國耶魯大學與哈佛大學自1852年起便舉行校際對抗賽，賽艇是壹項傳統深厚的運動。截至2024年巴黎奧運會，美國8所常春藤盟校出身的奧運參賽選手共計1509人，其中賽艇選手最多，達450人，占29.8%。



2026年洛杉矶奧運會時，象征常春藤盟校的另壹項目——長曲棍球（Lacrosse，又譯袋棍球、棍網球或兜網球）也將被列爲正式比賽項目。長曲棍球是手持形似捕蝶網的球杆，傳接比棒球略小的橡膠球，攻向對方球門的運動。在籃球、美式橄榄球等其他團隊球類項目上，常春藤盟校確實難有用武之地。長曲棍球則不同。目前，美國大學體育協會壹級聯賽男子組的衛冕冠軍正是常春藤盟校康奈爾大學。



韓國也有高中長曲棍球比賽。這項賽事有哪些學校參加呢？正如所料。將于本月23日揭幕的“2026年長曲棍球19歲以下級別聯賽”男女組比賽中，共有京畿外國語高中、民族史觀高中、聖約翰斯伯利濟州、首爾聖保羅、龍仁韓國外國語大學附屬高中、仁川浦項制鐵高中、仁川天空高中、清心國際初中高中、忠南三星高中、韓民高中等10所學校參賽。全部是特殊目的高中、自律型學校或國際學校。



若說此次參賽者中有接受過“長曲棍球課外輔導”的學生，可以爲此下注500韓元。以這種方式打造“只屬于他們的資曆”去叩美國大學之門，能否就此斥之爲“矯情”呢？倘若如此，爲以所謂“體育特長生”身份考入大學而疏遠其他校園生活、壹心撲在訓練上，這算不算矯情呢？



弘益大學宣布，將從2027學年度起，將“體育特長生招生”改爲“體育優秀生招生”。此前截至今年，壹直依據比賽成績選拔新生，但從明年起，第壹階段選拔將采用學校生活記錄簿成績。此舉隨即引發該校運動隊家長在校門前舉行抗議集會。他們高聲表示，當前在讀高中生可以選擇報考其他大學，但在校生卻會爲此遭受全部損失。替已成年的子女出面示威，這算不算矯情呢？



可以確定的是，無論是這類“留學班”學生，還是志在成爲體育特長生的學生，韓國絕大多數學生都不得不生活在與運動相距甚遠的狀態中。以至于連“運動也是學習”這句話，都被志在成爲體育特長生的學生所獨占。與學習那些人工智能必然更擅長、必定做得更好的領域相比，多流壹次汗，或許才是對未來的更好饋贈。那些留學班的同學們，不正在證明這壹點嗎？

