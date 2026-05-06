上月21日公開後，有壹部MV在YouTube上引發話題。演唱者是“Triangle”，歌曲名爲“Love is”。組合名和歌名雖顯陌生，面孔卻頗爲眼熟。他們身著2000年代偶像服裝，竟是演員姜棟元、朴智賢和嚴泰九。這部MV是爲將于下月3日上映的電影《Wild Thing》而制作的營銷産品。發行公司樂天娛樂未對電影做任何說明，便在距離上映還有壹個多月的時間點直接公開了該MV。樂天娛樂品牌營銷組負責人李漢娜解釋稱：“我們認爲先激發大衆的好奇心，自然能引導其對電影産生關注。最重要的是，演員們花了數月時間練習舞蹈和歌曲，展現出超出預期的完成度。在觀察這壹過程時，我們確信‘Triangle’這個組合本身就能作爲壹個獨立的內容加以運用。”據悉，該MV拍攝于去年電影殺青之後。制作組最用心的部分是“精細的考證”。片中設定Triangle是2002年6月3日出道、隸屬于龍九唱片公司的混聲組合。因此，制作組力求從運鏡、畫面質感、特效，乃至唱法和顫音，都真實還原那個時代的真實組合質感，讓人感覺仿佛真實存在過。李漢娜負責人表示：“我們還積極借鑒了現實中偶像出道宣傳所使用的營銷語法。爲了能讓觀衆沈浸于Triangle的世界觀設定中，還開設了相關百科類專題頁面和社交媒體賬號。”截至5日，該MV的播放量已達到約227萬次。評論區內，不少觀衆樂于“過度沈浸”，稱“連不曾有過的回憶都浮現出來了”。更令人矚目的是，不斷出現“光是出于好奇也想去電影院看看”的反應。電影《Wild Thing》是壹部喜劇片，講述已解散的組合Triangle時隔20年迎來東山再起的機會，並爲把握這次機會而展開的故事。這群唱著“愛情啊，爲何如此，爲何如此艱難”的成員，其東山再起計劃似乎在吸引觀衆目光方面已初獲成功。金泰彥記者 beborn@donga.com