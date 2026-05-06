三星LG將在美國“顯示周”展示OLED新技術

三星顯示器和LG顯示器將參加于當地時間5日至7日在美國加利福尼亞州洛杉矶舉行的“顯示周2026”。該活動由國際信息顯示學會（SID）主辦。三星顯示器公司5日宣布，將在顯示周2026上首次公開支持最大畫面亮度達3000尼特（以高亮度模式爲准）的智能手機用有機發光二極管（OLED）技術“Flex Chroma Pixel”。此項技術支持國際通用標准中最廣的色域。同時首次公開的還有在6.8英寸智能手機大小屏幕上實現500像素每英寸的“傳感器OLED顯示屏”。傳感器OLED還搭載了通過屏幕發出的光測量血流量，進而確認用戶心率、血壓等健康信息的功能。三星顯示器還計劃展示亮度較此前技術提升25%的“電致發光量子點（EL-QD）”技術、可根據車輛行駛狀況進行拉伸和變形從而向駕駛員提供視覺信息的“可拉伸顯示屏”等多種新産品。LG顯示器公司則集中介紹其OLED技術實力，展館涵蓋大尺寸、中尺寸、車載用等OLED全産品線。此次展會上，LG顯示器將首次公開“第三代雙串聯OLED”，其功耗較現有技術降低18%，壽命則提升兩倍以上。雙串聯OLED是通過堆疊結構提升OLED器件的耐用性和發光性能的技術。LG顯示器于2019年在全球率先將其商用化。LG顯示器還將展示用于機器人的塑料OLED等面向物理人工智能（AI）領域的産品。塑料OLED可實現自由塑形，能廣泛應用于不同廠商的各異人形機器人設計。朴鍾敏記者 blick@donga.com