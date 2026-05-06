律師事務所成了“說客事務所”……青瓦臺和國會等權力機關出身人士96%被批准就業

2024年5月，公平交易委員會有條件地批准Kakao收購約40%SM娛樂股份，這一企業合併案的背後，律師事務所起到了很大的無形作用。起初還有不少人認爲，由於擔心流通和音源製作領域的壟斷弊端，公平交易委員會可能不予批准。但是，Kakao諮詢的法務法人律村動用政府關係團隊，表示“不用擔心擾亂市場”，通過數次面對面會議不斷說服公平交易委員會，得到了有條件的批准。當時，律村的政府關係團隊不僅有公平交易委員會出身的公職人員，還有在美國聯邦交易委員會工作過的海外律師等，並且利用了之前引領SK電信和Tbroad合併等經驗。像這樣，隨着律師事務所的業務超越現有的民事、刑事、行政訴訟代理等法律應對，重心轉移到企業諮詢和立法諮詢領域，律師事務所引進的人才羣體也在發生變化。律所不僅聘請法院或檢警調查機關出身的前官員，還將“核心權力機關”出身的公務員聘用爲專門委員或顧問等，實際上像說客一樣加以利用，甚至出現了“說客+律師事務所”的說法。實際上，《東亞日報》5日通過人事革新處和國會事務處、大法院，對2021年1月至今年3月最近5年間調任律師事務所的607名公職人員進行了全面分析，結果顯示，青瓦臺（總統祕書室）、國會、監查院、國稅廳、金融監督院、國家情報院、法務部、國防部等8個核心權力機關出身的177人中有169人（95.5%）通過政府、國會公職者倫理委員會（倫理委）的就業審查，進入了律師事務所。隨着對“前官員禮遇”的批評輿論日益高漲，正在接受相對嚴格的就業審查的檢察機關、警察等調查機關出身的退休公務員，在251名審查對象中，有163名（64.9%）被允許就業。根據現行公職者倫理法，退休公務員要想在退休之日起3年內再就業，必須接受倫理委員會的就業審查。只有在年交易額在100億韓元以上的律師事務所就業時才能接受審查，而且審查對象不能在退休前5年內處理過的業務相關的律師事務所就業。宋有根記者 big@donga.com