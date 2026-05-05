消失的郊遊和修學旅行，學校、教師、家長要一起解決



筆者上學時最開心的一天應該是郊遊那天。但對於教師來說，這是最漫長、最艱難的一天。全國2萬多名小學教師參與的問卷調查中，90%的人對郊遊和修學旅行等現場體驗學習表示“非常否定”。加上“大體上持否定態度”的回答，兩者接近97%。教師們對現場學習如此持否定態度的原因，是需要承擔發生安全事故的司法責任的不安感、家長投訴和過多的行政業務帶來的負擔感。



一線學校的現場學習幾乎消失殆盡。首爾1331所小學、初中、高中中，今年去修學旅行的只有231所（17%）。像郊遊和參觀一樣當天進行的現場學習加起來也只有407處（31%）。還不到兩年前的一半。現場學習失蹤的背景是2022年11月去江原束草市主題公園進行現場學習的小學6年級學生被倒車巴士撞死的事件。當時帶隊教師在一審和二審中被判有罪後，因意外事故成爲刑事處罰對象或被剝奪教職的恐懼越來越大。最近，在全南木浦幼兒園，因體驗森林時失蹤孩子死亡事件，2名教師正在接受審判。從去年起，實施了即使現場學習中發生事故，也減輕教師責任的《學校安全事故預防法》。但教師們說沒有實效性。因爲從活動準備到安全責任都是由教師承擔，如果發生事故，就要證明安全措施已經做好。父母在照顧自己的孩子時也會發生事故。雖然這是絕對不能發生的事情，但在正常的教育活動過程中，連難以預測的事故也要對教師進行刑事處罰嗎? 教育部決定近期內出臺現場學習補充對策。要明確教師免責範圍，通過安全專業人員、活動輔助人員等實質性支持，減輕教師負擔。



擔心子女安全，跟去現場或干涉大巴座位安排、食譜的家長投訴也讓教師們退縮。投訴如不能得到解決，就不惜對學校或教師進行起訴、告發。家長要自重。應該回顧一下，進行非正常投訴的家長、承擔重大責任的教師等大人們，是否正在搶奪全面成長的孩子們的機會。

