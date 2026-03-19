“我這才知道光化門在韓國是多麽具有象征意義和曆史意義的地方。”18日，在首爾鍾路區光化門廣場，27歲的法國人勞拉•德布裏爾不停地用相機拍攝著尚在搭建中的防彈少年團（BTS）舞台。實際上，她當天並未能買到演出的門票。但作爲防彈少年團粉絲團“阿米”的壹員，爲了親臨現場感受氣氛，她仍花高價購買了機票。德布裏爾女士表示：“6年前准備就業時，我從防彈少年團的音樂中獲得了安慰和力量”，“我還計劃去國立中央博物館的快閃店和汝矣島漢江公園的活動等地，壹個不落地都去看看。”隨著防彈少年團將于20日發行正規五輯《阿裏郎ARIRANG》並于21日在光化門舉行回歸演出，全球各地的“阿米”正陸續彙聚首爾。粉絲們已開始像朝聖般前往印有防彈少年團饒舌圖案的世宗文化會館，並在社交媒體上爭相上傳“認證照”。有分析認爲，正如英國倫敦的艾比路成爲披頭士樂隊粉絲們的全球旅遊勝地，光化門廣場也有望成爲追隨“21世紀披頭士”防彈少年團的阿米們心目中的新地標。● 光化門能否成爲“韓國艾比路”？光化門廣場壹帶正在進行防彈少年團回歸舞台的搭建工作，周邊外國遊客數量明顯多于平日。在附近的明洞、鍾路等地，也不難發現正在觀光購物的阿米們。現場遇到的阿米們對光化門的曆史社會背景也表現出濃厚興趣。來自白俄羅斯的米蘭娜•魯達克女士（26歲）說：“以防彈少年團回歸演出爲契機，光化門本身也將給阿米們留下深刻印象。”韓國外國語大學符號學研究中心研究教授李智英也表示：“光化門廣場既是朝鮮國王與百姓溝通的空間，在韓國現代史上也是民主主義的象征場所”，“希望通過專輯《阿裏郎》講述根基故事的防彈少年團，選擇光化門作爲展現這壹理念的空間。”阿米們的首爾之行已開始顯現出可見的“防彈少年團特需”。據新世界免稅店數據，13日至15日，其明洞店K-pop特色賣場“K-Wave Zone”的防彈少年團周邊産品銷售額環比增長約190%。在二手交易平台上，官方售價4.9萬韓元的應援棒甚至被炒到20萬至30萬韓元。流通業界也迅速應對，迎接“阿米”的到來。LF旗下的HAZZYS旗艦店將在演出期間將店鋪外觀裝飾成紫色，新世界免稅店則擴大防彈少年團周邊産品的銷售。OurHome將在仁川國際機場推出反映防彈少年團成員偏好的限定菜單。專家認爲，以光化門演出爲起點，防彈少年團的回歸將帶來涵蓋旅遊消費的綜合經濟效應。IBK投資證券研究員金裕赫預測：“預計到明年爲止，將創造約2.9萬億韓元的銷售額和超過5300億韓元的營業利潤。”● 超過3300萬名的“超國家粉絲團”阿米（Army）是“Adorable Representative M.C for Youth”的縮寫，被公認爲全球最具影響力的粉絲團之壹。僅粉絲平台Weverse上的注冊會員就達3368萬人，若包括在社交媒體上活動的非正式網絡，其規模預計更爲龐大。阿米開始備受矚目大約是在2016年。當時，防彈少年團在美國公告牌音樂獎上獲得了流行明星賈斯汀•比伯曾壹直蟬聯的“最佳社交媒體藝人”獎。這得益于阿米們積極參與粉絲投票等。美國《紐約時報》評價稱：“防彈少年團能跻身世界明星行列，得益于熱情活動的阿米們的力量。”阿米的另壹特點是自發性和組織力。2020年，當防彈少年團向美國反種族歧視團體捐贈100萬美元時，阿米們在壹天之內籌集了相同金額，進行了“匹配捐贈”。史智媛記者、金道研記者 4g1@donga.com、repokim@donga.com