構建1萬億韓元重新挑戰基金……容忍失敗的文化是第一成功因素



李在明總統召開國家創業時代戰略會議，發表了掀起風險創業熱潮的政策。到2030年爲止，將建設10個創業城市，並構建幫助創業失敗者東山再起的1萬億韓元規模的重新挑戰基金。國家將出面開啓從就業中心轉變爲創業中心社會的“國家創業時代”。



依靠半導體、汽車等部分出口大企業，韓國經濟難以長期發展。但是，韓國創業生態界的活力仍然大幅下降。去年上半年創業企業比去年同期減少7.8%。據2025年全球市場調查公司CB Insight透露，在韓國4年內出現的“獨角獸”（企業價值超過1萬億韓元）企業只有半導體百事可樂創業公司 Rebellions和韓國美妝平臺ABLY兩家。



在風險投資、創業企業致力於技術革新也不夠的情況下，爲了與既有企業或陳舊的進入限制作鬥爭而浪費時間和資源的現實應該改變。爲了把阻礙進入新產業的許可規制轉換爲負面規制（除禁止項目外全部允許），也不應該有越成長規制越多的階段性規制。而且還要激活不用擔心進入限制、盡情挑戰創業的創業特區。



以色列成爲人均收入6萬美元的創業強國，其背景是容忍挑戰和失敗的“不怕輸文化”和政府分擔創業失敗危險的國富基金“Yozma基金”。在韓國，人們常說“就業失敗自己完蛋，事業失敗會全家完蛋”。應該像以色列一樣，擴大政府和民間共同分散創業者的投資風險，促進成長的冒險資本生態系統。



政府將推進以選秀方式挖掘5000名創業人才進行支援的“所有人的創業項目”。這種創業選秀更接近於熱門手段。市場競爭更加殘酷。韓國的創業5年生存率僅爲34.7%，低於經濟合作與發展組織的平均水平。如果想勸青年創業，就要像美國硅谷一樣，有不給創業失敗者打上落伍者或失敗者的烙印、能夠容忍失敗的文化。在創業失敗的過程中，還獲得了有價值的經營經驗。調查結果顯示，再創業企業的5年生存率約爲普通創業企業的2.4倍。應該培養支援重新挑戰教育等敗者復活系統和再創業基金，將失敗經驗變成東山再起的資產。要想創造青年就業，克服“K型增長”陷阱，向創業國家轉變是必由之路。

