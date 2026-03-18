特朗普點名索要“掃雷艦”，施壓要求派遣艦艇……韓國擁有的12艘艦艇全部爲小型，遠洋作戰受限

美國總統特朗普多次點名提及韓國等主要盟國派遣到霍爾木茲海峽的“小型掃雷艦”，再次施壓要求派遣艦艇。特朗普當地時間16日在白宮辦公室會見記者時表示：“我們保護（韓國、日本、德國等）所有國家。但是，如果美國問這些國家是否有‘小型掃雷艦’，他們會反問道：‘是啊，我們能不能不參與啊？”特朗普當天在與特朗普-肯尼迪中心理事會成員共進午餐之前會見記者時，也針鋒相對地表示：“我們在很長一段時間裏幫助某些國家，從可怕的外部威脅中保護了他們。但他們並沒有那麼熱情。”他還敦促派兵說：“如果我們需要他們的掃雷艦或者他們擁有的某種裝備，他們應該挺身而出幫助我們。”意思是說，在霍爾木茲海峽護航行動中，清除伊朗設置的水雷的工作應由韓國等國家負責。但有人指出，從韓國的立場來看，現實上的難關很大。韓國海軍雖然擁有12艘探測、清除水雷的掃雷艦，但都是700噸級以下的小型艦艇，難以在遠海作戰。韓國軍方一名負責人表示：“掃雷艦的規模僅爲驅逐艦的六分之一，僅前往中東就需要一個月以上。”另外，韓國的國產掃雷直升機去年試製機首次試飛成功，計劃最快於2030年左右進行實戰部署。也有意見稱，已被派遣到索馬里亞丁灣的清海部隊也要慎重。考慮到霍爾木茲海峽的行動危險度和任務條件等，只有一艘驅逐艦的清海部隊還遠遠不夠，因此，如果派兵，應該組建增加艦艇和兵力的艦隊級機動部隊。韓國軍方人士解釋說，旗艦宙斯盾艦負責彈道導彈、巡航導彈、自殺式無人機等的探測、攔截等艦隊防空網，全權負責海上作戰，忠武公李舜臣級驅逐艦或2艘以上護衛艦要通過小型高速艇應對、海上護送作戰、潛水艇搜索等方式負責艦隊護衛任務。如果這樣，派往霍爾木茲海峽的兵力將比清海部隊（260多人）多出600-900多人。如果大規模抽調海軍戰鬥力遠洋作戰成爲現實，對朝鮮戰鬥力空白的憂慮也會加重。韓國軍方消息人士表示：“繼向中東抽調慶尚北道星州的薩德等駐韓美軍核心戰鬥力後，如果韓國軍隊向中東大舉派遣海軍戰鬥力，對朝鮮的安保空白將不可避免。”尹相虎軍事記者、華盛頓=常駐記者申晉宇 ysh1005@donga.com、niceshin@donga.com