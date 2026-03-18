特朗普施壓派兵越來越粗暴……無法迴應“空白請求單”



美國總統特朗普16日表示，“我們在日本擁有4.5萬名兵力，在韓國擁有4.5萬名兵力，在德國擁有4.5萬至5萬名兵力”，向美軍駐紮的同盟國家施壓，要求他們參與霍爾木茲海峽的船舶護衛行動。特朗普雖然沒有點名特定國家，但表示：“我們在約40年間花費數百億美元給予保護，但有一兩個國家拒絕。我要問的是，我們爲什麼要保護那些不保護我們的國家。”



特朗普向同盟施壓派遣軍艦赴霍爾木茲海峽的壓力更加粗暴。他甚至提出安保免費搭車論，威脅說“我們會記住派兵與否的”。有分析認爲，美國起初甚至要求與伊朗關係密切的中國也參與其中，因此是一種“試探”，但隨着推遲原定於本月末的中國訪問，似乎將施壓範圍縮小到了同盟國家。美國國務卿盧比奧致電韓國，強調“要爲霍爾木茲海峽的安全進行緊密的溝通”。



面對美國的要求，各國表現出非常慎重的反應。韓國政府表示：“正在與美國進行緊密溝通，將慎重決定。”即將訪問美國的日本首相高市早苗也表示：“還沒有作出任何決定。還在繼續討論中。”不過，歐洲國家之間出現了“這不是歐洲的戰爭”“我們不是這場戰爭的當事人”等，明確表示拒絕參與。



作爲同盟國，韓國難以拒絕美國的要求。任何一個國家都難以擺脫過去70年持續的美國主導的同盟體制，冒險遭到美國的埋怨。但是，此次要求中不合理的地方不止一兩個。美國與以色列一起空襲伊朗時沒有與任何同盟國商議，事後也沒有表現出尋求理解的努力。現在卻要求一起承擔後果，並要求參與危險負擔較大的“死亡地區”行動。



事實上，此次戰爭的最大問題就在於其超不確定性。由於戰爭在沒有明確的目標和出口的情況下開始，美國已經一隻腳踏進了其一直警戒的“無止境戰爭”的泥潭。確保霍爾木茲海峽安全對我們來說雖然迫切，但稍有不慎就會成爲擴大戰爭的導火索。至少我們應該知道美國將把這場戰爭引向何方。沒有同盟可以在沒有期限的空白申請書上盲目簽名。

