李總統指示“考慮實施車輛單雙號限行…迅速編制戰爭緊急預算”

李在明總統17日提及中東局勢可能長期化，並表示：“爲在全社會範圍內推廣節能行動，如有必要，請盡早制定包括實施車輛單雙號或單雙周限行制度在內的全方位需求削減對策。”李總統當天在政府世宗辦公樓主持的國務會議上表示：“必須以中東局勢長期化爲前提，制定考慮到最壞情況的應對方案。越是困難時期，越需要國民們的理解與參與。”他還指出：“如果當前局勢持續，壹度趨穩的油價可能再次動蕩，給整體民生帶來的沖擊也將加大。如有必要，請考慮管制（石油産品）出口，並探討增開核電站運轉等應急措施。”根據李總統的指示，政府計劃由氣候能源環境部牽頭，與國土交通部、産業通商資源部等相關部門著手協商實施車輛單雙號限行等事宜。李總統還強調了政府正在推進的補充預算案需迅速編制和執行。在野圈批評此爲“用于6•3地方選舉的買票式追加預算”的情況下，爲強調這是爲應對中東事態而非選舉，將其命名爲“戰爭緊急預算”。李總統囑咐道：“爲支援弱勢群體和出口企業，請迅速編制戰爭緊急預算。共同民主黨代表鄭清來已表示將以史上最快速度審議預算，希望國會也盡力盡快審查，並從多方面努力確保戰爭緊急預算得以迅速執行。”尹多彬記者、世宗=鄭順九記者 empty@donga.com、soon9@donga.com