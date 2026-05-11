BLACKPINK成員LISA將登上美加墨世界杯開幕式舞台

BLACKPINK成員LISA（見圖）將于下月舉行的2026年美加墨（美國、加拿大、墨西哥）世界杯開幕式登台表演。據美國《紐約時報》旗下體育專業媒體《The Athletic》當地時間8日報道，“LISA已與國際足聯簽訂演出合同，將于6月12日舉行的世界杯開幕式上進行表演”。今年由美國、加拿大、墨西哥三國聯合舉辦的美加墨世界杯，其開幕式也將在三地舉行。據悉，LISA將在美國洛杉矶索菲體育場舉行的美國對陣巴拉圭的揭幕戰前，與凱蒂•佩裏、未來小子、DJ桑喬伊等共同演出。在加拿大多倫多BMO球場舉行的開幕式，將由邁克爾•布雷、艾拉妮絲•莫莉塞特等出演；在墨西哥墨西哥城阿茲特克體育場舉行的開幕式，則將有搖滾樂隊馬納和泰勒等登台。這是繼防彈少年團（BTS）成員田柾國之後，K-POP歌手第二次登上世界杯開幕式舞台。田柾國曾在2022年卡塔爾世界杯開幕式上，與卡塔爾歌手法哈德•阿爾•庫拜西共同演唱官方主題曲《夢想家》，引發巨大話題。泰國出身的LISA于2016年作爲BLACKPINK成員出道後，持續在北美市場積極展開個人活動。她2021年發行的個人單曲《LALISA》僅首周銷量就達73萬張。今年11月，她還將在美國拉斯維加斯凱撒宮鬥獸場舉辦駐場演出“Viva La Lisa”。史智媛記者 4g1@donga.com