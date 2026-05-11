爲給丈夫果腹 八旬老婦偷竊5個豆沙包 警方協助獲得生計補貼

因生活困難，爲給長年患病、行動不便的丈夫果腹而偷竊豆沙包的壹名80多歲女性，在警方幫助下獲得了福利支援。據京畿道高陽警察署10日消息，上月2日下午2時許，警方接到舉報稱，在高陽市德陽區壹家無人面包店內，壹名老奶奶未結賬便拿走了5個豆沙包。警方通過分析閉路電視畫面等，以盜竊嫌疑逮捕了居住在店鋪附近的這名80多歲女性。該女性在警方調查中承認了偷竊事實，並表示“想讓丈夫吃到他喜歡的豆沙包”。警方調查結果顯示，該女性爲沒有任何前科的基礎生活保障金領取者。據悉，她約20年來壹直獨自看護因癡呆等疾病而行動不便的80多歲丈夫。5個豆沙包的價格不足1萬韓元（約合人民幣52元），但這對老夫婦因醫療費等開支，生活拮據到連幾個面包都無力購買。事後得知此事的店鋪主人也向警方表達了“不願追究處罰”的意願。了解到上述情況後，警方判斷，比起無條件處罰，實質性的支援更爲緊迫。據此，高陽警察署于上月末召開輕微犯罪審查委員會，決定對該女性予以從輕處理，並將案件移交即決審判。即決審判是針對輕微犯罪不經過正式刑事審判便予以處理的制度，這使得該女性得以避免複雜的審判過程或留下前科的刑事處罰。在即決審判之外，警方還走訪了這對老夫婦的居住地及其管轄的行政福利中心，幫助他們獲得了緊急生計補貼。緊急生計補貼是壹項爲處于生計困難等危機狀況的居民，限時提供救助物品和照護服務的制度。高陽警察署刑事課長權奉洙表示：“看到面容明顯憔悴的老奶奶的遭遇，全體工作人員都想方設法給予幫助。即便對犯罪行爲按照原則處理，我們也認爲不應忽視維持生計型犯罪或社會弱者的困難。”千鍾炫記者 punch@donga.com