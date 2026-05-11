執政黨：“清算尹黨”VS 在野黨：“司法內亂”……攻防戰升溫

朝野政黨在6月3日地方選舉24天前正式啓動緊急對策委員會體制，進入了全力戰。共同民主黨10日成立“大韓民國國家正常化緊急對策委員會”，全面提出了清算“尹再起（agian）”的口號。國民力量黨則主張共同民主黨提議的《查明僞造偵查、僞造起訴真相特檢法》屬於違憲，正在把它打造成選舉爭論焦點，並且考慮讓憲法學家擔任共同選舉對策委員長的方案。共同民主黨當天上午在首爾市汝矣島國會舉行緊急對策委員會成立儀式。黨代表鄭清來擔任統籌常任選舉對策委員長。他表示：“這是使大韓民國正常化、堂堂正正地開啓大韓民國大飛躍之路的重要選舉。爲了完成時代使命，大韓民國國家正常化選舉對策委員會今天開始大長征。”共同民主黨領導層提出了此次選舉的目標，即“清算內亂”和“審判國民力量黨”。鄭清來說：“內亂還沒有結束，仍然不反省的內亂勢力到處蠢蠢欲動。只有在此次地方選舉中取得勝利，才能根除仍在持續的內亂勢力的蠢蠢欲動。一定要把依靠‘尹再起’公推、夢想再次內亂的傲慢勢力進行審判。”擔任常任選舉對策委員長的院內代表韓秉道也表示：“必須清算內亂勢力，確保國民主權政府穩定的國政動力。”鄭清來等領導層將於11日在江原道春川市召開第一次現場選舉對策委員會後，接力參加江原公推者大會和首爾公推者大會；12日計劃接連參加忠清、湖南公推者大會等，巡迴全國積極支援候選人。國民力量黨計劃在地方選舉候選人登記截止的15日前後成立緊急對策委員會，把“阻止司法內亂”作爲核心框架。該黨計劃集中強調“撤消公訴爭議”，不僅團結保守支持層，還吸引中立、無黨層的選票，爲此正在積極討論委任憲法學者爲共同選舉對策委員長的方案。緊急對策委員會下屬以現任議員爲中心組成“撤銷公訴應對工作組”，集中追究特檢法的違法和違憲。據悉，該黨代表張東赫也計劃親自擔任選舉對策委員長，在一線直接指揮選舉運動。10日，張東赫來到參加釜山北甲國會議員補缺選舉的樸敏植候選人選舉事務所成立儀式，主張“李在明總統當選後說要消除罪責，要繼續當總統，要修憲”。趙權亨記者、李知雲記者 buzz@donga.com、easy@donga.com