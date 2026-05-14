辛拉面上市40年銷售額突破20萬億韓元 農心提出2030年躍升全球第壹

1986年上市的辛拉面在韓國方便面行業率先突破累計銷售額20萬億韓元、累計銷量425億包。農心將新産品“辛拉面Rose”加入産品線，並加快海外市場拓展步伐，提出到2030年躍升爲全球方便面市場第壹的目標。農心代表理事趙容哲13日在首爾中區樂天酒店首爾舉行記者懇談會時表示：“辛拉面的辣味已超越韓國，走向世界，截至去年底，以單壹産品計算累計銷售額突破20萬億韓元”，“這是40年來同全球消費者共同書寫的紀錄”。累計銷量共達425億包。按每袋面條長度40米計算，已售出的辛拉面總長相當于在地球與太陽之間往返約6次。相當于每小時售出約12萬包，每秒售出約34包。辛拉面累計銷售額中約40%來自海外。農心從1981年設立日本東京事務所起步，此後陸續在中國、美國建立海外生産基地，今年又成立俄羅斯法人，不斷拓展全球網絡。得益于此，辛拉面目前在全世界100多個國家銷售，以去年爲准，北美、中國和日本占海外銷售額的壹半。2020年，在《紐約時報》評選的“世界最佳方便面”中，辛拉面Black力壓被視爲方便面鼻祖的日本日清等品牌，排名第壹。趙容哲當天再次強調去年紀念公司成立60周年時發布的“願景2030”。他表示：“將把海外銷售比重提升至60%以上，到2030年實現銷售額7.3萬億韓元，營業利潤率達到10%，躍升爲‘全球第壹’。”這相當于將農心去年合並銷售額3.5143萬億韓元提升壹倍以上。據全球數據分析機構歐睿國際統計，以去年爲准，農心在全球方便面市場占有率排在台灣頂新國際集團、日本日清食品、日本東洋水産、印度尼西亞印多食品之後，位列第五。農心將于18日在韓國和日本同步推出辛拉面上市40周年紀念新品“辛拉面Rose”。辛拉面Rose是在原有辛拉面辣味基礎上添加辣椒醬、番茄和奶油制成的産品。下月起，該産品將全面啓動海外當地生産與出口。趙容哲說：“如今不惑之年正是最具活力的青年時期，今後辛拉面將繼續成長爲代表韓國辣味的品牌，以及引領全球飲食文化的K-Food中心品牌。”金多研記者 damong@donga.com