赫格塞思：“從駐韓美軍向中東抽調‘薩德’，是事先計劃好的”

美國國防部長赫格塞思當地時間12日表示，美伊戰爭爆發後，駐韓美軍的部分薩德系統被抽調到中東，是根據事前計劃採取的措施。分析認爲，此番言論的主旨是指，美方不是爲了應對伊朗的報復攻擊而突然移動部署在韓國的薩德系統，而是從戰爭準備階段起有此計劃。赫格塞思當天出席美國參議院年度總支出委員會國防小委員會預算聽證會，被民主黨參議員布賴恩·夏茨問到：“美伊戰爭爆發後，部署在韓國的‘薩德’和‘愛國者’部分系統被緊急轉移到中東，這是事先計劃好的嗎？”赫格塞思還說：“這是爲了實現阻止伊朗擁有核武器的明確目標而採取的措施之一。聯合參謀本部和行政指揮部對各個方面都進行了徹底的討論。”對此，夏茨追問道：“伊朗對中東周邊國家的報復攻擊是完全可以預料到的事情。爲什麼戰爭爆發後才移動韓國的薩德等，事後才慌忙應對呢？”對此，赫格塞思反駁道：“我確信，爲了徹底應對此次衝突，我們採取了所有可能的措施。”此前，駐韓美軍司令澤維爾·布倫森4月21日出席美國參議院軍事委員會聽證會，確認“薩德”仍留在韓國，同時表示：“我們正在發送彈藥，正在準備移動（彈藥）。”對此，有分析認爲，他的意思是，發射架等“薩德”核心體系仍留在韓國，只有攔截導彈等部分被抽調到了中東。安圭永記者 kyu0@donga.com