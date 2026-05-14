朴贊郁表示擔任評委會主席不會偏袒韓國電影

“有3部備受期待的韓國優秀影片受邀參加戛納國際電影節，我感到很欣慰。但作爲評委會主席，我不會因此給韓國電影加分，哈哈。”12日（當地時間），第79屆戛納國際電影節在法國南部戛納舉行開幕式，開啓爲期11天的日程。首位擔任戛納電影節評委會主席的韓國人朴贊郁（63歲）當天在當地舉行記者會，他回憶說：“韓國如今已不再是電影邊緣國家，短短20年間發生了很多變化。”“2004年我首次來到戛納（攜影片《老男孩》）時，韓國電影還只是零星得到介紹。那之後發生了許多變化，其結果就是我如今擔任了評委會主席。”朴贊郁表示：“我並不想用‘韓國電影做得很好，所以進入了中心’來表述，這應是電影的中心本身在擴展，從而能夠包容更多國家的多樣化電影的結果。”今年戛納電影節上，羅泓轸執導的《希望》入圍主競賽單元，延尚昊執導的《群體》入選午夜展映單元。鄭朱莉執導的《朵拉》受邀進入導演雙周單元與觀衆見面。這是自朴贊郁的《分手的決心》之後，韓國電影時隔4年再次進入主競賽單元。對此，朴贊郁表示：“我將不帶任何偏見、先入之見與固定觀念，只懷著激動與等待的心情觀看影片。但在評審時，我會作爲壹名對電影有鮮明見解、了解電影曆史的專家進行評價。”朴贊郁還就近來美國與伊朗戰爭等國際局勢趨于嚴峻表達了看法。關于政治與藝術的關系，他說：“將二者視爲對立的概念本身就很奇怪。不能因爲包含了政治主張，就被視作藝術的敵人。如果在藝術上表達得當，便值得傾聽。”朴贊郁曾于2017年第70屆戛納電影節擔任主競賽單元評委。他回憶起此次接到評委會主席邀約時的心境：“我很清楚這是壹份壓力極大的工作，所以大約苦惱了5分鍾。但回首過往，我在戛納得到了太多饋贈，因此想到，現在或許是我做出回報的時候了。”金泰彥記者 beborn@donga.com