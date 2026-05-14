魏聖洛：“年內完成移交戰時作戰指揮權的‘路線圖’”

韓國國家安保室長魏聖洛13日表示：“今年將完成收回戰時作戰指揮權的路線圖。”李在明政府計劃在任期內儘早回收戰時作戰指揮權，青瓦臺確定今年下半年完成移交三階段中的第二階段“完全運用能力”驗證，然後確定移交時間，這一表態正是上述意志的具體化。魏聖洛當天在韓國新聞廣播編輯人協會的邀請座談會上表示：“韓美國防當局正在推進戰時作戰指揮權的儘早移交。”分析認爲，這是在強調今年10月在美國舉行的韓美安保協議會上確定移交時限的目標。但是，隨着美國優先考慮滿足移交戰時作戰指揮權的條件，韓美出現了意見分歧。有人指出，圍繞戰時作戰指揮權的移交時間，韓美之間正在展開拉鋸戰。駐韓美軍司令官澤維爾·布倫森4月22日在美國衆議院軍事委員會聽證會上表示：“已向國防部提交了2029財年第二季度（2029年第一季度）之前達成（移交戰時作戰指揮權）條件的‘路線圖’。”韓國政府的立場是，爲了在李在明政府任期內穩定地移交戰時作戰指揮權，應該提前移交時間。韓國國防部長安圭伯與美國戰爭（國防）部長赫格塞思舉行會談後，當地時間12日在華盛頓常駐記者座談會上就移交戰時作戰指揮權一事表示：“赫格塞思完全同意以條件爲基礎的移交，希望儘快移交。”對此，魏聖洛表示：“有韓國的時間表，也有美國的時間表。”他還說：“條件方面可能會有差異。我認爲差異不會太大。”申圭鎮記者、尹相虎軍事記者 newjin@donga.com、ysh1015@donga.com