防彈少年團將與麥當娜同台獻藝世界杯中場秀

防彈少年團（BTS）將登上2026年美加墨世界杯決賽的“中場秀”舞台。在世界杯上像美式橄榄球超級碗（Super Bowl）壹樣舉行中場秀，尚屬史上首次。國際足球聯合會（FIFA）與國際公民運動團體“全球公民”14日（當地時間）表示：“防彈少年團將與流行歌星麥當娜、夏奇拉壹起，作爲聯合主角出演7月19日（當地時間）在美國紐約新澤西州大都會人壽體育場舉行的世界杯決賽中場秀。”此次中場秀由全球公民與樂隊“酷玩”成員克裏斯•馬丁共同策劃。全球公民是壹個以消除貧困爲目標，圍繞氣候變化、衛生等全球議題持續開展運動的團體。該組織還運營爲擴大兒童教育和足球普及而設立的“國際足聯全球公民教育基金”等。此次中場秀還將有人氣節目《芝麻街》和《大青蛙布偶秀》的角色出演，打造成各年齡段觀衆都能享受的舞台。防彈少年團通過所屬公司Big Hit Music表達感想說：“能夠登上全世界共同參與的這壹意義深遠的舞台，感到非常榮幸”，“我們相信音樂是傳遞希望與和諧的通用語言。能夠在世界杯上與全球觀衆分享這壹信息，並爲擴大兒童教育機會貢獻力量，意義更加深刻。”據美國音樂媒體公告牌（Billboard）報道，國際足聯世界杯決賽史上首次舉行的中場秀預計持續約11分鍾。美國《紐約時報》表示：“麥當娜曾7次獲得美國格萊美獎，夏奇拉4次，防彈少年團是首個獲得格萊美獎提名的韓國流行音樂組合”，“世界杯引入音樂表演，有望吸引平時不常看足球的觀衆。”據預測，下月開幕的美加墨世界杯將比以往任何時候都更加凸顯韓國流行音樂的存在感。韓國女子組合“BLACKPINK”成員LISA將于下月12日在美國洛杉矶索菲體育場舉行的美國對巴拉圭揭幕戰前，與凱蒂•佩裏、未來小子、DJ Sanjoy等壹起進行表演。首位在世界杯表演中登台的韓國流行音樂歌手是防彈少年團成員田柾國。田柾國在2022年卡塔爾世界杯開幕式上，與卡塔爾歌手法哈德•阿爾庫拜西共同演唱了官方主題曲《夢想家》。史智媛記者 4g1@donga.com