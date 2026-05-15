教師們因“害怕投訴”迴避教師節

在京畿道北部某初中工作的教師崔某（30歲）在15日教師節前夕申請了年假。這是爲了從根本上杜絕教師節來臨之際可能引起的不必要誤會。崔某說：“學校方面下達了‘不要收任何禮物’的方針。冷靜地拒絕表示誠意也是一種折磨，擔心會成爲惡性投訴家長的目標，所以乾脆離開。”● “手寫信也怕引起誤會”…… 冰凍的講臺像這樣，本應包含感謝和祝賀意義的教師節在教育現場變成了“迴避日”。教師們對教師節感到負擔是因爲2016年實施的禁止請託法。據國民權益委員會透露，教師節當天學生代表等公開贈送康乃馨的個別禮物一律被禁止。強化的清廉基調與最近浮出水面的各種惡性投訴事例重疊，連微小的善意都有可能成爲“不正當請託”投訴的藉口，這種不安感越來越大。初中教師李某表示：“預定於15日舉行的學校體育大會反而令人高興。”李某說：“過去隔壁學校的老師收到了（禁止請託法）允許的親筆信，但卻被其他家長誤解爲‘是不是在優待寫信的學生’，在拒絕家長和學生的誠意的過程中，感情消耗很大，今年可能會被埋沒在體育大會日程中，心裏很舒服。”在教育現場，圍繞過度的法律解釋的爭議也在持續。慶尚北道教育廳13日在教師業務門戶網站登載“完美整理混淆的禁止請託法”橫幅，上面寫着：“即使學生自發準備了蛋糕，也不能和教師一起分享”，但在引發爭議後刪除。因爲在教育現場接連出現了“自己分着吃了老師不能吃的教師節蛋糕，學生能學到什麼”的批評。慶北教育廳方面表示：“去年接到很多相關諮詢，爲了引導才上傳的。”● 94%的教師表示“得不到尊重”，蔓延的“離開教壇”教師們的士氣低落也日益嚴重。當天，教師工會聯盟在教師節即將到來之際，以全國7180名幼兒園和小學、初中教師爲對象進行的調查結果顯示，對於“教師的教育價值和獻身精神在社會上受到尊重”的問題，只有5.6%的受訪者回答“是”，回答“在教職生活中感到成就感和自豪”的教師也只有34.4%。越來越多的教師正在考慮將“教師”與意爲“離開”的英語單詞“exit”相結合的“離教”。回答最近1年內考慮過離職或辭職的教師佔55.5%，超過回答者的一半。思考離開講臺的理由中，“家長的惡性投訴”（62.8%）排名第一。其次是“對報酬等待遇不滿意”（42.1%）、“學生侵害教育活動”（33.6%）等。全國教職員工會以1902名全國教師爲對象進行的問卷調查中，認爲“保障教師能夠專心從事教育活動”的教師僅佔14.7%。對此，教師工會表示：“破壞教師的意義，破壞教職認同感是侵犯教權的本質危險”。全國教職員工會表示：“教師們迫切要求的是法律保護裝置和改善結構。”鄭瑞英記者、安東=明敏俊記者 cero@donga.com、mmj86@donga.com