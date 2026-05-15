李在明：“朴正熙的新村運動在這個時代依然有用”

李在明總統14日就新村運動評價說：“這是工業化時代朴正熙總統爲改善大韓民國的文化和經濟、社會環境而開始的相當大成果的運動。在這個時代也很有用。”李在明當天下午出席在京畿道城南市召開的新村運動中央會現場懇談會，並表示：“我們在對外援助支援事業中取得最大效率的方法就是傳授新村運動。”這是民主黨（系列）出身的總統首次正式訪問新村運動中央會活動。李在明強調：“之於民間團體，我首次訪問了‘新村’，這在歷史上是沒有的。”青瓦臺解釋說，安排這一日程，是爲了恢復通過新村運動過去團結一心創造奇蹟的經驗，並突出超越中東戰爭等共同體危機的國民團結價值。李在明表示：“新村運動在韓國曆史，特別是近代化的歷史中真的起到了很大的作用。在韓國志願團體中，也許以低姿態進行志願活動最多的團體就是‘新村’。在近代化歷史中，它真的發揮了很大的作用，現在在社會服務活動中也在努力做到無人能及的程度。”他還表示，“如果像部分人擔心的那樣，總是這樣被擠到一邊，就會被無視。如果總是因爲政治原因而擠到一邊，事實就不會受到尊重”，囑咐在6月3日地方選舉之前保持政治中立。李在明提及自己在擔任京畿道知事時期提議將懸掛在官公署的新村旗換成其他民間團體旗一事，還表示，“當時沒有提出太大的問題，給予協助，在此表示感謝。”尹多彬記者 empty@donga.com