總統政策室長提出“半導體國民紅利論”：“人工智能的果實，應還給國民”

總統政策室長金容範12日表示：“人工智能時代的果實不僅僅是特定企業的成果。部分果實應該從結構上還給全體國民。”由於史無前例的半導體繁榮，預計會有鉅額超額稅收，在這種情況下，全社會將正式討論向何處投資。據分析，政府內部也已預告，在6月3日地方選舉後，將在明年預算編制過程中就超額稅收的利用問題展開爭論。這種情況下，金容範率先提出了“全民紅利”。金容範當天在臉書上表示：“如何將人工智能基礎設施時代的結構性超額利潤制度化? 如果人工智能延伸爲歷代級超額稅收，如何使用這筆錢不是選擇的問題，而是需要考慮的設計問題。”他強調：“這一果實是在半個世紀來全體國民共同積累的基礎上的。部分果實應該在結構上還給國民。”金容範舉例說，1990年代挪威通過石油獲得的收益積累在主權財富基金中，轉換爲未來一代資產。他還列舉了青年創業資產、農漁村基本收入、支援藝術工作者、強化老齡年金、人工智能時代轉型教育費用等國民紅利用途的例子。金融投資業界預測，三星電子和SK海力士的2027年度法人稅將大幅超過100萬億韓元。這比2025年一年的法人稅84.6萬億韓元還要多。有人預測，今年的經濟增長率也將大幅超過當初的目標值，達到3%以上。在人工智能轉型帶來的半導體繁榮將長期化的樂觀論日益增大的情況下，預計將正式進行如何用好超額稅收的討論。隨着半導體繁榮和股市活躍，稅收增加已成定局，因此明年的預算案也將在擴張財政基調下編制。不過，對於“國民紅利”一詞，在野黨批評說：“這是要搞社會主義嗎?”對此，金容範反駁道：“這不是爲了對企業利潤徵收新的橫財稅，而是爲了利用因人工智能產業繁榮而自然增加的超額稅收。”尹多彬記者、洪錫浩記者 empty@donga.com、will@donga.com