片名共77個字（含空格共106字）的電影。《涅槃樂隊：傳奇樂隊涅槃與本片毫無關系的涅槃樂隊組合馬特和傑。某日，爲演出而制定離譜的時光機制造計劃，回到17年前初次相遇時。》片名令人啞然、結尾標題也離奇的這部作品，將于20日在韓國上映。內容同其片名壹樣，充滿了各種實驗性嘗試。首先，故事梗概是這樣的。既是電影主角也是真實存在的人物，親密無間的朋友馬特（馬特•約翰遜飾）和傑（傑•麥卡勒爾飾），兩人的願望是在加拿大多倫多傳奇演出場地“萊弗利”進行表演。爲此，他們制定了壹個荒唐的計劃：從多倫多加拿大國家電視塔塔頂跳傘以吸引關注。但此前壹直隨聲附和馬特各種古怪計劃的傑，出于想進行單獨表演的私心，背叛馬特後逃跑了。恰在此時，馬特發明的“時光機”啓動，回到17年前的兩人爲了改變未來而展開壹番掙紮。電影通過兩人友情破裂繼而彌合的過程，可愛地刻畫了這兩個呆傻之人的荒誕不經。影片的起點是壹部小型網絡劇。馬特和傑在2007年作爲創作項目的壹環，制作了網絡喜劇秀《涅槃樂隊秀》。當時也以“在萊弗利表演”爲目標，動用各種天馬行空的方法，展現了令人哭笑不得的喜劇。後來，這部作品發展爲電視劇系列，鞏固了其獨特的世界觀，甚至擴展成劇場版。尤其值得壹提的是，電影利用過去網絡劇時期拍攝的影像，增添了紀錄片的現實質感。該作品的韓國引進方，是由喜劇演員文相勳領銜的喜劇團體BDNS。這是他們引進的首部作品。據悉，BDNS團隊在過去壹年裏輾轉美國洛杉矶美洲電影市場、香港影視展等地，最終在去年法國戛納國際電影節電影市場引進了這部電影。文相勳表示：“如果說每周拍攝視頻上傳到YouTube頻道就像親自下廚做菜，那麽介紹這部電影的心情，則像是尋找壹家能把我想做的料理做得比我更出色的美食店，並將其推介到國內。”歌手Tablo和女兒李夏露參與了電影字幕翻譯。金泰彥記者 beborn@donga.com