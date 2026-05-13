韓國周王山失蹤小學生搜尋未果 兩天後被發現身亡

在慶尚北道青松郡周王山國立公園失蹤的小學生，最終于兩天後被發現身亡。該學生在距登山路400米的斜坡下被發現。12日，據警方和周王山國立公園事務所等消息，失蹤的六年級學生姜某（12歲）于當天上午10時13分左右，在距山頂主峰（海拔720.6米）約400米的山谷下被發現。姜某于10日中午時分與家人壹同前往周王山大典寺，隨後將手機交給父母，稱要獨自登山後便前往主峰方向，之後失聯。警方和消防部門于10日下午接到報警，連續兩天展開了大規模搜尋。當天上午7時許起，共投入350余人和直升機、無人機及證據采集犬等。姜某被發現的地點位于越過主峰通往刀脊嶺的正規遊覽路外，壹處險峻的山坡下400米處。被發現時，他躺在山谷下，除面部有傷外，並無其他外部出血或嚴重損傷迹象。警方判斷，姜某因走錯路失足滑倒，繼而因低體溫症和體力衰竭死亡。據悉，在姜某失蹤第二天即11日，周王山地區出現降雨，淩晨氣溫降至零度。周王山國立公園事務所災難安全科科長金基昌表示：“孩子被發現的地點從其他登山路絕無可能到達，只能是從主峰通往刀脊嶺的正規遊覽路外側路步行而下或失足滑落才能抵達。”他還補充道：“坡度約50度，屬陡坡地形，林叢茂密，普通遊客難以步行接近。”警方計劃通過屍檢查明確切死因。當天下午2時左右，周王山開始降雨，導致直升機無法接近，遺體收殓工作也推遲至下午3時30分許才開始。搜救隊員直接下到險峻的山坡下轉移遺體，在發現遺體約6個小時後的下午4時左右完成收殓。當遺體終于被收殓並擡下來時，姜某的父親哭喊著“怎麽辦，怎麽辦……”，淚流不止。現場的搜救隊員和家屬們也都難掩沈痛表情。與此同時，當天姜某母校——大邱壽城區壹所小學沈浸在巨大沖擊中。校方計劃面向學生和教職員工開展哀悼教育，並通過校內咨詢中心提供心理輔導。大邱市教育廳也爲撫慰因突如其來的噩耗而受沖擊的學生的情緒，啓動了緊急咨詢支援。慶北青松=明敏俊記者 mmj86@donga.com