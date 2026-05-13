韓國增長率居主要國家之首……罷工會不會導致連“單引擎”都熄火

韓國經濟今年第一季度創下了世界主要國家中最高的增長率。第一季度韓國的實際國內生產總值增長率比前一季度增長1.7%，在公佈數據的22個國家中最高。這一數字也超過了高增長的代名詞印度尼西亞和中國。與去年第四季度因負增長在41個主要國家中僅排在第38位相比，這是大逆轉。如果能堅持到最後，將是繼提前擺脫全球金融危機的2010年第一季度之後，時隔16年再次實現季度增長率世界第一的目標。在人工智能熱潮中，半導體產業是引領大逆轉的一等功臣。第一季度出口得益於信息技術產品的好轉，增加5.1%。半導體在總出口中所佔的比重達37%。三星電子和海力士第一季度合計營業利潤爲95萬億韓元，取得創紀錄的成果。在半導體引領的韓國經濟復活徵兆下，國內外主要機構將今年的年增長率預測值最多提高到3%。然而，華麗的外表下佈滿了濃厚的陰影。因爲半導體薰風的溫暖不會均勻地擴散到整個經濟領域。如果從第一季度的增長率1.7%中減去半導體，增長率將大幅下降到0.8%。如果不能培養出與半導體一起引領韓國經濟的未來增長動力，就很難保障可持續增長。最令人擔憂的是，韓國經濟的“單引擎”半導體也處於不安狀態。三星電子的罷工這一超大型不利因素是眼下燃眉之急。雖然在政府的斡旋下進行協商，但由於勞資雙方的立場差距太大，陷入了困境。全球投資銀行JP摩根預測，如果罷工成爲現實，三星電子的年營業利潤最多將減少43萬億韓元。臺積電等全球競爭公司乾脆不存在的“罷工風險”被提及本身，就對供應網的信任造成了相當大的打擊。現在是時候從國家層面最大限度地擴大來之不易的半導體超級週期的機會。各國爲了在贏者通吃結構的人工智能和半導體產業生存下來，正在投入天文數字的投資。韓國也應該通過破格的投資和足以支撐這些投資的果斷的廢除監管，將目前的不安優勢轉變爲堅實的壓倒性優勢。必須牢記，如果因爲內部矛盾而分心，好不容易挽救的經濟恢復的火種有可能會虛無縹緲地熄滅。