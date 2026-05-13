加州大學伯克利分校開設韓國語課程83年後 首批“韓國學”畢業生誕生

美國加利福尼亞大學伯克利分校首次培養出韓國學專業畢業生。這距離在日本殖民統治時期的1943年，該校在美國大學中率先開設韓國語課程以來，已過去83年。加州大學伯克利分校東亞學系于11日（當地時間）表示，在19日舉行的畢業典禮上，3名輔修韓國學的學生將首次獲得韓國學學士學位。韓國學專業于去年秋季學期新設。加州大學伯克利分校東亞學系教授安鎮洙（音）表示：“伯克利雖然較晚才開設韓國學專業，但這是非常有意義的事情。”他說：“因爲正是在祖國處于日本殖民統治下的1943年，伯克利在美國大學中首開韓國語課程。”加州大學伯克利分校的韓國語教育，始于獨立運動家崔奉允先生（1914-2005年）于1943年在東方語文學系（現東亞學系）開設韓國語課程。爲教學需要，他親自編寫了美國最早的大學韓國語教材《初等韓文教科書》。當時當地沒有韓文鉛字，正文由崔先生的夫人崔用子女士手寫完成。崔先生于1941年在夏威夷檀香山加入整合了美國各地韓人團體的在美韓族聯合委員會並開展活動，1995年被授予建國勳章愛族章。1943年由崔先生和僅18名學生起步的韓國語課程，在韓國文化全球人氣的推動下，如今已發展成爲每年有400至500名學生選修的熱門課程。目前有7名韓國語教師負責授課，每年還舉辦“韓國日”活動。首位韓國學專業畢業生金素英（美國名 艾麗絲•金）表示：“自豪于加州大學伯克利分校的韓國學課程設置，不僅能研究近現代史，還能直接研究如鄉劄（新羅時期借助于漢字標記朝鮮語的書寫形式）等古代標記法、古典文學壹手史料，從而深入接觸韓國的曆史與文化。”另壹位韓國學專業畢業生趙安•文也表示：“通過學習詩人尹東柱的詩作，了解殖民統治、6•25戰爭和分裂的曆史，重新找回了作爲韓國人的認同感，甚至規劃了未來。”加州大學伯克利分校尚未開設韓國學研究生課程。安教授正在繼本科專業新設之後，推動開設研究生課程。장은지 jej@donga.com