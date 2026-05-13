特朗普即將訪華 馬斯克、庫克等商界領袖隨行 黃仁勳缺席

美國總統唐納德•特朗普將于13日至15日對中國進行訪問。特斯拉首席執行官（CEO）埃隆•馬斯克、蘋果首席執行官蒂姆•庫克等16位美國科技與金融界企業家將隨行。曾被稱爲特朗普“第壹好友”、但壹度關系不睦的馬斯克，此次名列訪華代表團名單，引發關注。不過，在中美貿易戰中最敏感品類——人工智能（AI）半導體企業中，英偉達首席執行官黃仁勳並未在代表團中。11日，《彭博社》等媒體援引白宮官員的話報道稱，來自科技、金融、航空、農業等主要産業領域的首席執行官們將大規模陪同特朗普總統訪華。貝萊德、黑石、花旗集團、高盛、萬事達卡、維薩等美國主要金融機構的首席執行官也位列其中。航空産業方面，波音和通用電氣航空的首席執行官及高管將隨行；農業領域的嘉吉，以及科技領域的元宇宙、美光、高通的首席執行官及高管也將同行。特朗普政府壹位官員向《彭博社》表示：“總統希望通過此次訪華，與中國達成商業交易和采購合同。”該官員還稱，“尤其希望敲定關于與中國建立貿易委員會的具體細節。”此次訪問中最受矚目的交易是中國購買波音飛機。《彭博社》等媒體報道稱，“波音即將從中國獲得史上最大規模的500架737 Max飛機訂單。”嘉吉首席執行官布賴恩•凱克斯預計將參與中國購買美國農産品的談判。針對曾與特朗普壹度關系冷淡的馬斯克加入訪華代表團壹事，《彭博社》解讀稱，“這顯示出美國總統與這位世界首富的關系已經修複。”特斯拉目前正努力在中國獲得自動駕駛系統許可。特斯拉上海工廠在與中國本土電動汽車企業比亞迪等的競爭中，上月銷量同比增長36%。蘋果公司約20%的營收來自中國，且富士康等主要合作夥伴也位于中國，因此對此次訪華寄予厚望。對于壹直主張放松人工智能半導體對華出口管制、積極推動擴大對華出口的黃仁勳未參加代表團的背景，業內提出了各種猜測。更何況，他最近在接受《消費者新聞與商業頻道》采訪時曾表示：“如果收到白宮的訪華邀請，我會同行。”曾在約瑟夫•拜登政府擔任國家安全委員會中國事務主任、現爲美國戰略與國際問題研究中心高級研究員的亨麗埃塔•萊文分析稱，“白宮內部的強硬派官員似乎是擔心黃仁勳會向特朗普總統施壓、要求開放中國市場，因此將他排除在訪華團之外。”《彭博社》預計，黃仁勳缺席可能給英偉達人工智能半導體對華出口計劃帶來潛在影響。此前，特朗普政府已批准英偉達H200人工智能半導體對華出口，但中國政府尚未允許本國企業購買。另壹方面，《雅虎財經》分析指出，此次訪華企業家代表團的規模比2017年特朗普首個任期訪華時的29人以及去年中東之行時的60人均有所減少。林雨宣 imsun@donga.com