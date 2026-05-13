應盤點包含撤銷公訴權的特檢法受阻過程，追究相關責任



“共同民主黨有隻要選舉氛圍一好就會自行忘記的奇妙才能。”



這是6日共同民主黨江原道知事候選人禹相虎在YTN廣播《張成哲的新聞名堂》中自嘲的嘆息。共同民主黨4月30日提議對調查李在明總統相關事件的特檢賦予“撤銷公訴權”的《查明僞造起訴、僞造偵查真相的特檢法》，公開宣佈在6月3日地方選舉之前處理，但僅過4天就改爲選舉後處理。特別是李總統親自傳達“調整速度”的信息，等於改變了黨的方針。



但是，由於這一鬧劇，共同民主黨的核心戰略地區嶺南圈和首都圈勢均力敵的地區受到了不少影響。以此爲契機，保守陣營團結在一起，國民力量黨全面提出了“破壞司法秩序”的“政權審判論”。有評價認爲，作爲以大韓民國正常化和地方權力交替爲口號的共同民主黨來說，這是徹骨的失策。



特檢組提出後，共同民主黨內部有人士立即表示：“這是在選舉過程中沒有道理的事情。”一名不願透露姓名的首爾再選議員表示：“應該在特檢法提議前在議員全體會議上進行討論。”仁川一名重量級議員表示：“首先應該進行特檢，查明真相後再尋求取消公訴的方法。”大邱市長候選人金富謙3日公開哭訴說：“如果不想拋棄辛苦工作的同志們，請慎重對待。”



但在6日作爲院內代表單獨參選的前院內代表韓秉道再次當選後，共同民主黨以“這是要在議員全體會議上討論的事情”爲由，將球踢給了院內領導層。但是此前4日，李在明曾親自通過總統政務首席祕書洪翼杓表示：“具體的時間和步驟，請黨在收集國民意見後，經過深思熟慮後作出判斷。”結果，當時具有院內代表候選人資格的韓秉道表示，“將在內部進行討論，並進一步聽取國民輿論”，事實上宣佈將把討論推遲到地方選舉以後。



但是，隨着國民力量黨全面展開撤銷公訴問題的爭論焦點化，輿論負擔原封不動地保留了下來。眼下，活躍在一線的候選人們都顯得非常困惑。國民力量黨首爾市長候選人吳世勳反覆向共同民主黨候選人鄭願伍施壓，要求“對試圖撤消公訴表明立場”，鄭願伍則以“這是立法部門要做的事情”爲由，迴避正面回答。部分候選人就撤銷公訴權表明了“當然內容也要重新討論”的立場，但未能避免逆風。



共同民主黨就此次戰略失敗問題，在地方選舉前宣佈特檢法處理之前，要查明討論和決定過程。黨內部分人士表示，考慮到以20日爲目標的國會議長選舉日程等，在地方選舉前不可能處理特檢法。在院內票數空白的情況下，黨領導層是追求強硬支持層而推進的，還是被僞造起訴國政調查特別委員會強硬派所左右的，或者是與總統室進行了某種程度的對話等，這些都是需要回顧的部分。特別是法案中包含的特檢的撤銷公訴權是通過什麼樣的討論才納入的，一定要仔細分析。而且如果有人要負責，就應該負責。

