再一次電影優惠券慶典結束之後到來的賬單



韓國政府繼去年之後再次發放電影優惠券。從13日開始，將投入271億韓元的補充預算，按先後順序發放每張6000韓元的電影折扣券450萬張。本月將發放225萬張，其餘一半將在旺季7月後續發放。



爲了拯救新冠疫情後面臨危機的劇場街，一直有小規模打折或間接支援方式的政策。但從去年開始，由於政府層面的電影產業活性化政策，投入了大規模預算，成爲了喧鬧的年例活動。



在執行規模類似的去年，想要獲得電影優惠券的用戶涌向電影院網站和應用程序，一度令網絡連接中斷。考慮到電影票價爲1.4萬至1.5萬韓元，這是可以半價觀看電影的機會，因此備受關注。短期內，隨着觀衆人數和銷售額的增加，劇場街也呈現出短暫的恢復趨勢。



問題就在這之後。優惠券宴會結束後，觀衆們真的會留在電影院嗎? 據2025年韓國電影產業結算顯示，劇場整體銷售額爲1.0470萬億韓元，同比減少12.4%（1475億韓元）。總觀衆數爲1.0609億人次，同比減少13.8%（1704萬人次）。雖然政府付出了超過270億韓元的政府預算，但未能阻止電影產業的下降趨勢。也就是說，雖然發放優惠券有可能成爲影院短期輸血措施，但對電影產業本身的根本恢復沒有太大的幫助。



疫情之後，電影行業的危機不僅僅是價格問題。熟悉OTT（在線流媒體）的消費方式、縮短的內容消費時間、韓國電影不振等綜合交織在一起。在這種情況下，如果只急於發放優惠券等短期處方，平時以定價觀看的排斥感反而會提高。觀衆們只是根據優惠券的發放提前觀看或一次性觀看，不會增加整體電影消費。



電影產業的停滯是世界現象，因此許多國家都在採取多種支援政策。但像韓國這樣用大規模優惠券人爲刺激影院需求的情況很少見。政府之所以反覆選擇發放優惠券，可能是因爲對短期成果和刺激消費效果的期待。但是，在短期的短暫效果之後，電影界的痼疾正在持續化膿。



拯救電影產業的解決方法不是“以多麼低廉的價格展示”，而是“爲什麼一定要去電影院看”的答案。雖然可以用優惠券暫時坐滿觀衆席，但無法改變觀衆的習慣和市場結構。爲了讓觀衆再次來到電影院，首先要恢復電影本身的競爭力和觀看文化。預算應該集中在製作有競爭力的內容或培養創作者等方面。

