“自動駕駛將走向全球技術企業協作的開放型平台”

“與堅持使用自有芯片和車輛的特斯拉不同，與多家全球技術企業合作的開放型平台模式在成本方面必然更具優勢。”上月29日，在首爾江南區，Applied Intuition首席執行官（CEO）卡薩爾•尤尼斯強調了構建全球自動駕駛行業“開放型生態系統”的重要性。開放型生態系統指的是，並非由壹家汽車公司獨家開發技術，而是整車、半導體、軟件運營企業等共同共享平台、展開合作的結構。Applied Intuition被視爲全球自動駕駛軟件的核心企業。2017年，首席執行官尤尼斯在美國矽谷創立該公司，專注于自動駕駛虛擬測試和車輛操作系統。全球排名前20的整車企業中有18家爲其客戶。該公司企業估值約爲150億美元（約合22萬億韓元）。在自動駕駛領域，如果說特斯拉選擇了從設計到量産全部自主完成的垂直整合模式，那麽在開放型陣營，英偉達的車載半導體及人工智能模型、激光雷達（激光測距傳感器）及攝像頭、整車組裝則是作爲壹個整體相互配合運轉。Applied Intuition的業務就是在虛擬空間中對這些部件進行預先驗證，將其優化至適合量産車輛。可謂處于將外部部件像樂高積木壹樣拼接起來的開放型結構的正中心。Applied Intuition今年3月被選爲英偉達推薦的“L2+級自動駕駛”軟件合作夥伴，同月又與LG伊諾特建立了戰略夥伴關系。這是LG伊諾特的攝像頭、激光雷達、雷達以全套組合形式搭載于該平台的首個案例。兩家公司于上月29日將合作範圍擴大至無人機、機器人等“物理人工智能（Physical AI）”領域。在整車行業，保時捷于2024年作爲首個投資者加入，豐田、大衆、日産、通用汽車也位列客戶名單內。首席執行官尤尼斯強調，這種合作能夠降低成本。他表示：“通過虛擬測試從初始階段就優化傳感器布局，可以減少額外傳感器的使用，從而降低車輛部件成本。”對于根據不同國家的法規和道路環境提供模擬數據的方式，他解釋道：“從難以預測的印度道路到複雜的首爾市中心，我們將各市場不同的行駛環境原封不動地搬入虛擬空間進行測試。對于僅憑數據難以把握的地區交通流、法規、駕駛習慣等部分，我們會與當地客戶公司共同協作來補充完善。”業界認爲，這種開放的分工結構將提高國內外自動駕駛的量産速度。特別是在半導體、人工智能模型、傳感器、驗證軟件像模塊壹樣結合的趨勢中，韓國零部件及軟件企業加入全球整車供應鏈的路徑也在拓寬。首席執行官尤尼斯表示：“越是成熟的産業，橫跨數百家制造企業間的水平化路徑在成本上就越有利。既然社會本身是壹個各自擁有專業性並相互依存的生態，汽車市場也終將朝著那個方向發展。”田慧珍記者、金在亨記者 sunrise@donga.com、monami@donga.com