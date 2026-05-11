“N%績效獎”矛盾擴散……長此以來，將再次出現“韓國打折”

面臨罷工危機的三星電子勞資雙方將於11日和12日在政府的斡旋下進入事後調整程序。這是在21日預告的總罷工前10天阻止危機的最後機會，但由於勞資雙方的立場差異太大，難以達成協議。在勞資政對話中未能找到結合點的三星生物製劑公司也隨着勞資矛盾的長期化，出現了第二次總罷工的可能性。韓國經濟的核心引擎半導體和生物產業有可能同時停止發展。三星電子矛盾的核心是“績效獎”的計算方式。公司方面通過特別獎勵向存儲器事業部職員承諾了業界最高水平的待遇，但工會方面堅持要求將營業利潤的15%作爲績效獎發放，並廢除年薪50%的獎金上限。隨着談判以半導體部門的要求爲主進行，“勞勞矛盾”也在擴大。更大的問題是，明確提出將公司利潤的一定比率拿出來交給成員們的要求正在擴散到整個產業。SK海力士將營業利潤的10%作爲獎金支付後，三星電子工會提出15%，其他大企業工會也開始要求20%或30%。在確保企業未來的投資財源之前，先拿出過高的獎金，這是侵蝕企業長期增長動力的無理主張。現在絕不是因爲分蛋糕發生爭鬥的閒暇時間。全球科技巨頭們計劃明年將人工智能基礎設施投資增加到1萬億美元（約1460萬億韓元）。成爲全球供應網核心的韓國半導體企業要想搶佔這個機會，必須確保壓倒性的投資和穩定的生產能力。如果過度分配導致投資實彈減少，罷工導致生產線停止，機會只能消失。三星電子理事會主席申齊潤擔心地說：“不僅會降低事業競爭力，還會喪失顧客信賴、股東及投資者損失等，對國家經濟產生嚴重的負面影響。”韓國經濟迎來了半導體行業難得反彈的絕對好時機。一年前還是2000多點的韓國綜合股指（KOSPI）也藉助半導體，五次刷新前排位置，擺脫了根深蒂固的“韓國折扣”。但是，如果工會風險不斷浮出水面，企業的基礎發生動搖，有可能淪落爲一瞬間的夢想。不要只顧眼前的利益，應該尋找常識性、合理的解決方法。