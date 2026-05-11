韓國對中國電動汽車的低門檻



在車輛共享服務完善的中國，呼叫汽車的大部分都是電動汽車。實際上，筆者在北京生活的近兩年裏，乘坐過各種中國產電動汽車，親身感受到了設計、顯示裝置、懸架等日新月異的發展。



因工作或旅行從韓國來到北京的熟人們經常被道路上擠滿的各種電動汽車嚇到。不少人曾考慮在中國當地購買中國品牌電動汽車後帶回韓國，但因稅金和運輸費而放棄。



本月初舉行的“北京車展”是向全世界展示中國“電動汽車崛起”的契機。中國主要電動汽車企業強調的不是“性價比”，而是“技術力”。特別是世界市場佔有率第一的電動汽車企業比亞迪（BYD）公開了高端品牌“騰勢（Denza）”的零百公里時間（從靜止狀態到時速100公里所需的最短時間）不到2秒的電動超級跑車。另外，寧德時代還公開了6分鐘內完成充電的超高速充電電池。



中國電動汽車企業在中國政府鉅額購買補貼和充電基礎設施建設等“優惠政策”下迅速成長。此外，企業間的競爭也是不可或缺的。2019年中國電動汽車企業數量接近500家，但去年減至100多家。在此過程中，雖然存在過度價格競爭的問題，但電池、無人駕駛、內飾材料等技術也得到了發展。



現在，中國電動汽車企業似乎也正式進軍海外市場。一名在當地關注中國技術發展的外交消息人士表示：“在極限競爭中生存下來的中國企業的技術實力相當強。在世界舞臺上，與他們的競爭將越來越激烈。”



實際上，比亞迪在韓國市場的影響力也在逐漸擴大。自去年4月進軍韓國後，時隔11個月累計銷量突破了1萬輛。在比亞迪進軍初期，相當多的韓國消費者表示“害怕中國產汽車，不敢買”。但是，去年在韓國新註冊的電動汽車中，每3輛中就有1輛是中國製造的。也就是說，中國正表現出有意義的增長勢頭。因此有預測稱，最近電動汽車比重正在擴大的韓國出租車和租賃汽車業界將提供更多中國產電動汽車。



在這種情況下，有人指出，韓國市場對中國電動汽車企業的門檻太低。美國對中國電動汽車徵收102.5%，歐洲最高徵收45%的關稅，但韓國僅爲8%。有觀點認爲，今後中國電動汽車企業將利用韓國的低門檻，展開更具攻擊性的市場進軍戰略。部分人擔心，不僅是電動汽車，在被稱爲未來核心產業之一的類人機器人等領域，中國企業在韓國市場也將迅速擴大影響力。



中國企業加快進軍韓國市場步伐的背景中，也有他們的技術能力提高的原因。但是，與其他競爭國家相比的低門檻也可能產生了影響。因此，政府和業界應該從現在開始面對面，爲制定保護和培養韓國產業競爭力的方案而更加多花心思。培育和保護國家主要產業不是國粹主義、扶持特定企業，而是可以影響整個國家經濟的事情。

