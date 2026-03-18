現代汽車與英偉達共研機器人出租車…達成共同開發下壹代自動駕駛技術協議

自去年10月在首爾現代汽車集團會長鄭義宣、三星電子會長李在镕、英偉達首席執行官（CEO）黃仁勳舉行“兄弟會面”後，現代汽車集團與英偉達的“自動駕駛技術同盟”正愈發鞏固。現代汽車和起亞16日（當地時間）在美國加州聖何塞舉行的英偉達開發者大會（GTC）上宣布，將擴大與英偉達在軟件定義汽車（SDV）等未來移動出行領域的戰略合作。黃仁勳也在GTC 2026上將現代汽車與比亞迪、日産、吉利汽車等壹同列爲“機器人出租車合作夥伴”。兩家公司的方針是融合各自優勢，共同開發下壹代自動駕駛系統。現代汽車和起亞旨在以軟件定義汽車技術力量爲基礎，開發注重品質與安全的軟件定義汽車，並在此之上應用英偉達所擁有的二級以上（駕駛員作爲責任主體進行自動駕駛）自動駕駛技術。雙方已就長期構建針對四級（無需人員介入，遠程監控的自動駕駛）機器人出租車的合作體系達成協議。將以現代汽車集團在美國的自動駕駛合資公司“莫西納爾”爲中心，正式啓動旨在提升技術的協商，並提高技術及服務領域的競爭力。莫西納爾已于本月13日起在美國拉斯維加斯與當地叫車平台優步合作，啓動了基于IONIQ（艾尼氪）5的機器人出租車示範服務。計劃于年底啓動正式商用服務。現代汽車集團還決定引入英偉達的“Drive Hyperion”。Drive Hyperion是集成了高性能中央處理器（CPU）、圖形處理器（GPU）、傳感器、攝像頭等所有自動駕駛用硬件的標准系統。現代汽車集團方面期待：“以引入Hyperion爲契機，將構建起從數據收集、人工智能學習及性能提升、到實際車輛應用、數據質量改善的良性循環體系。”現代汽車集團與英偉達的此番技術合作，隨著曾任英偉達副總裁的朴敏宇就任42dot代表理事兼現代汽車•起亞未來平台（AVP）本部長（社長）而進壹步加速。朴代表在本月初進行的全體會議上曾表示：“將把公司的自動駕駛數據和技術整合到英偉達標准中，超越特斯拉。”現代汽車集團全球戰略組織擔當副社長金興洙（音）在GTC大會上表示：“基于與英偉達的夥伴關系擴大及集團整體的合作體系，我們將確保安全、可靠、具有差異化的自動駕駛技術競爭力。”李沅柱 takeoff@donga.com