在美伊戰爭中“未來願景”遭破壞的海灣國家



阿拉伯聯合酋長國、卡塔爾、沙特阿拉伯、巴林、阿曼、科威特被稱爲“現代版中東綠洲”。被稱爲“海灣國家”的這些國家以豐富的石油資金爲基礎，具備了高水平的經濟基礎設施。利用連接亞洲、非洲、歐洲的地理特點，躍升爲國際物流、金融、會議、航空等中心。就像很久以前沙漠中的綠洲一樣，中東地區是人、錢、商品聚集的地區。



通過與美國的緊密安保合作，打造“中東安全地帶”的國家品牌，也對海灣國家實現現在的增長起到了很大的作用。實際上，海灣國家與其他中東國家蔓延的恐怖襲擊、戰爭相隔遙遠。



但是，當地時間2月28日爆發的美國、以色列和伊朗之間的戰爭，嚴重損害了海灣國家此前積累的富裕、安全的國家形象。



海灣國家不是戰爭當事國。但因爲國內有美軍基地或相關設施，就成了伊朗的攻擊對象。在海灣國家中，一直積極發揮“中東樞紐”作用的阿聯酋的損失很大。據阿聯酋政府17日透露，戰爭開始後共有319枚導彈和1627架無人機從伊朗飛來。雖然大部分都被攔截，但阿聯酋成了名副其實的戰場。



阿聯酋成爲集中目標的背景是國內有美軍基地，歷史上也曾與伊朗發生過領土紛爭。在海灣國家中，與巴林一起最早於2020年與以色列建交也是成爲攻擊對象的原因。也有分析認爲，伊朗爲了製造戰爭恐懼感，瞄準了在吸引外國企業和招商引資方面處於領先地位的阿聯酋。



卡塔爾和阿曼一直以“中東外交中心”爲目標，積極開展斡旋外交。兩國都與伊朗關係融洽。卡塔爾與伊朗共享海灣世界最大的海上天然氣田。親伊朗武裝組織哈馬斯的事務所也位於卡塔爾首都多哈。阿曼在首都馬斯喀特和瑞士日內瓦斡旋了今年1月至2月美國和伊朗之間的核談判。然而，儘管有着這種“特殊關係”，由於卡塔爾有美軍基地、阿曼有美軍相關設施，就未能避開攻擊。卡塔爾對伊朗從戰爭初期開始就攻擊“經濟心臟”天然氣相關設施表示憤怒。



重要的是，伊朗的無人機和導彈不僅對海灣國家的現在，也對這些國家乃至中東的未來造成了很大的傷害。



海灣國家最近試圖通過石油資金不僅培養能源領域，還培養人工智能、宇宙航空、金融、文化信息等產業。經歷過海外留學等，具有開放思考的年輕領導人發出聲音後，這種動向呈現出更加強大的趨勢。有預測稱，從長遠來看，海灣國家的這種嘗試將成爲使中東產業結構多元化、使社會和文化更加開放的契機。對於世界級企業來說，這被認爲是新的商機。人們期待，這將給貧窮的中東非產油國帶來積極的波及效果。



但通過此次戰爭，海灣國家在“未來願景”之前，首先應消除對“潛在安全風險”的懷疑和恐懼。有預測稱，戰爭結束後，短期內很難期待投資、企業、人力流入。一些人指出，如果戰爭長期化，海灣國家將不可避免地大規模修改未來發展藍圖。另外，由於海灣國家在中東的政治、經濟影響力，人們越來越擔心最終會對整個中東產生負面影響。正因如此，我們不得不繼續不安地關注此次戰爭長期化的可能性以及伊朗對海灣國家的攻擊。

