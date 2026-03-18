回歸在即的防彈少年團表示：“不能壹直做同樣的事情”

“流行趨勢在變，我們不能壹直做同樣的事情。”將于21日在首爾光化門廣場舉行回歸演出的防彈少年團（BTS），17日公開了記錄新專輯制作過程的紀錄片電影《BTS：THE RETURN》預告片。防彈少年團將于20日發行時隔3年零9個月的正規專輯《阿裏郎ARIRANG》，並于27日推出紀錄片。當天在YouTube等平台公開的紀錄片預告片中，包含了防彈少年團過去的世界巡演、成員們退伍現場、以及去年在美國洛杉矶進行新曲工作的場景。七個成員聚集在壹個空間進行創意討論、享受平凡日常的模樣被多彩地介紹。尤其凸顯了經曆長期空白後即將完整體回歸的成員們的苦惱。隊長RM表示：“事實上，防彈少年團這個團隊本身就仿佛是壹頂非常帥氣且沈重的王冠”，但他也說道“我們依然是來自韓國的鄉下小子”，強調了組合的根基與初心。JIN坦言“有些吃力”，SUGA在專輯制作中則流露出“出大事了”等坦率心境。該紀錄片正片將于27日下午4點通過奈飛公開。影片由執導《流行樂最傳奇壹夜》並憑借該片入圍去年格萊美獎“最佳音樂電影”類別及艾美獎三個獎項的巴沃•阮導演執掌。紀念防彈少年團回歸的各項活動具體日程也在當天公布。20日晚7點起，首爾崇禮門、南山首爾塔等地將上演媒體立面秀；同日晚8點半，纛島漢江公園將舉行持續15分鍾的“無人機燈光秀”。20日至22日，汝矣島漢江公園活動廣場將運營可分享和欣賞防彈少年團音樂的“情歌 Lounge”。爲迎接回歸演出，首爾光化門壹帶正變身爲迎接全球粉絲的空間。文化體育觀光部和韓國觀光公社將在政府首爾辦公樓外牆懸挂歡迎全球粉絲的大型橫幅，並于地鐵5號線光化門站6號出口前運營宣傳展位。在光化門附近的韓國旅遊宣傳館“HiKR Ground”將舉行飲料折扣及舞蹈、唱歌對決等活動。光化門壹帶的戶外電子屏將播放韓國旅遊宣傳視頻。隨著回歸專輯發售在即，粉絲們的期待感也呈爆發之勢。成員田柾國16日在其個人TikTok賬號上傳的14秒《Two》舞蹈挑戰視頻，截至17日下午，點擊量已超過2270萬次。史智媛記者 4g1@donga.com