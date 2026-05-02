燃油附加費升至最高檔 紐約往返需付52萬韓元

從1日起出票的機票開始征收創曆史最高紀錄的燃油附加費。由于附加費較4月上漲近壹倍，美洲航線單程最多需支付超過56萬韓元。不過，也有預測認爲，因4月底油價漲勢小幅回落，6月起征收的燃油附加費或將略有下調。據航空業界1日消息，自當日起至月末出票的機票，均適用燃油附加費的最高檔——第33檔。這是中東局勢長期化導致國際油價飙升帶來的影響。燃油附加費是航空公司爲彌補油價上漲損失而在運費之外加收的費用。自2016年現行制度實施以來，觸及第33檔尚屬首次。大韓航空以單程爲准，加收7.5萬韓元至最高56.4萬韓元的燃油附加費。這壹水平較上月（4.2萬至30.3萬韓元）上漲了1.8至1.9倍。從仁川前往美國紐約，僅往返燃油費每人就要支付112.8萬韓元。機票價格由航空運費和燃油附加費疊加決定，部分艙位的附加費甚至比運費還高。韓亞航空本月的國際航線燃油附加費單程也達到8.54萬至47.62萬韓元，較上月（4.39萬至25.19萬韓元）上漲近壹倍。廉價航空公司濟州航空本月的國際航線燃油附加費單程約爲7.6萬至18.6萬韓元。邊鍾國記者、李素貞記者 bjk@donga.com、sojee@donga.com