全球首座人工智能美術館下月在洛杉矶開館

“是美術館，還是科學館？”專門展示生成式人工智能藝術作品的全球首座人工智能美術館“數據樂園（Dataland）”將于6月在美國洛杉矶開館。美國《紐約時報》4月30日（當地時間）報道稱，由媒體藝術家雷菲克•阿納多爾與其妻子兼長期夥伴埃夫松•埃爾克爾奇共同創立的人工智能美術館“數據樂園”將于6月20日開館。曆經約兩年半的策劃與施工，“數據樂園”坐落于彙聚了布羅德博物館、洛杉矶現代藝術博物館、華特迪士尼音樂廳等世界級藝術設施的複合文化園區“大洛杉矶”內。總面積達3250平方米，其中約三分之壹用于展覽運營的硬件設施。基于尖端技術、標榜“活態博物館”的“數據樂園”，開館展將呈現“機器之夢：雨林”。其主題是“機器夢中的熱帶雨林”，據稱由阿納多爾工作室開發的人工智能“大型自然模型”在學習了氣候、植被等海量生態數據後，創作出虛擬的熱帶雨林藝術品。據了解，工作室爲此次展覽，讓該人工智能學習了華盛頓史密森學會、康奈爾大學鳥類學實驗室以及英國倫敦自然史博物館等機構的資料。阿納多爾表示：“數據樂園是在人工智能時代對藝術概念進行重新定義的嘗試。能在引領藝術、音樂、電影和建築未來的城市洛杉矶推出首座人工智能美術館，我感到十分高興。”作爲土耳其裔美國藝術家，阿納多爾從2008年起便通過算法和數據創作“數據繪畫”，在藝術界積極運用人工智能。2024年，他曾在首爾鍾路區的“FUTURA首爾”開館展上舉辦亞洲首次個展。不過，當地圍繞人工智能美術館的爭議依舊激烈。對于是否應將人工智能創作的作品認定爲藝術品、其所有權歸屬等問題，意見分歧明顯。今年年初，美國最高法院駁回了壹起涉及人工智能能否在法律上擁有藝術作品版權的案件。阿納多爾在接受美國哥倫比亞廣播公司采訪時稱：“自2020年以來，我們只處理經許可且來源明確的數據，因此在倫理上不存在問題。”金泰彥記者 beborn@donga.com