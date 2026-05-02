“毒品王”朴旺烈的背後，是名爲“清潭社長”的供應者

又名“電報（Telegram）毒品王”朴旺烈的核心毒品供應者50多歲男性崔某在泰國被捕，1日被強制遣送回韓國。警察廳毒品組織犯罪調查科當天表示，泰國當局移交涉嫌違反《毒品類管理法》《護照法》的崔某，並將其遣送回國。當天上午9點8分，崔某與警察押送人員一起抵達仁川國際機場。他用黑色帽子和口罩遮住臉，沒有回答記者的提問，直接登上了押送車輛。據警方透露，崔某涉嫌從2019年開始在社交平臺“電報”上以“清潭”“清潭社長”的外號活動，將冰毒和搖頭丸等市價100億韓元、總重量達22公斤的毒品走私或流通到國內。據悉，崔某一家實際上在首爾市江南區清潭洞擁有高價房地產，過着豪華的生活。警方在調查今年3月從菲律賓被強制遣返的朴旺烈的過程中，掌握了崔某是核心供應者的線索，指定京畿南部警察廳爲集中調查官署，展開了追蹤調查。在此過程中，警方確認崔某自2018年以後沒有正式出國記錄的事實，並得到了其正在泰國滯留的情報。之後，韓國警方通過與泰國警方的合作調查，確認了崔某居住在泰國北欖府某高級住宅小區的事實，經過聯合潛伏調查，於4月10日以非法滯留嫌疑逮捕了崔某。據悉，目前被關押在釜山監獄的另一個毒品供應者“薩拉金”金亨烈向朴旺烈介紹了崔某。警方計劃，以崔某涉嫌走私、流通毒品和在泰國居住地發現的他人名義護照爲依據，調查違反護照法等追加嫌疑。警察廳毒品組織犯罪調查課長吳昌漢（音）表示：“在結束嫌疑人調查和證據分析後，將迅速申請拘捕令。將與國稅廳、金融委員會等相關機關合作，無一遺漏地收回犯罪收益。”鄭東鎮記者、曹承衍記者 haedoji@donga.com、cho@donga.com