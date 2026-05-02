俄羅斯和中國公然偏袒朝鮮……千瘡百孔的“制裁之堤”將徹底倒塌



俄羅斯和中國4月30日在聯合國安理會有關朝鮮不擴散的會議上公開偏袒朝鮮，主張放寬對朝鮮制裁。俄羅斯駐聯合國代表表示，“朝鮮是我們的近鄰和夥伴”，不顧正面違反安理會決議的指責，表示將繼續發展與朝鮮的軍事合作。中國代表也表示，“（對朝鮮）決議中包含了可以修改制裁的可逆性條款”，主張修改制裁。此次會議是2024年4月對朝制裁委員會專家小組因俄羅斯的反對和中國棄權而未能延長任期的2週年之際，應美國等西方理事國的要求召開的。這是在聯合國官方監督機構消失後，旨在檢查朝鮮違反制裁的事例、敦促國際社會採取行動的場合，俄羅斯和中國卻公然袒護朝鮮。



事實上，兩年前俄羅斯行使否決權是正面無視聯合國的對朝制裁，爲爭取朝鮮派兵而進行的預先叫停工作。朝鮮已經向俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭提供了數百萬枚炮彈的支援。專家組活動結束後兩個月，朝鮮與俄羅斯簽署了軍事同盟條約，向俄羅斯派遣了1萬多名士兵。這樣開始的兩國間的關係走近，最近發展到了準備“五年軍事合作計劃”的關係。



朝俄勾連，使中國加入後的朝中俄三方聯合成爲可能。去年9月在北京舉行的閱兵式上，金正恩與中俄首腦並肩站在一起的場面，象徵性地展現了反西方聯盟的團結。朝鮮在如此提高威信後，現在向美國要求“擁核國”待遇，瞄準的不是無核化，而是裁軍談判。事實上，連美國總統都稱其爲“核國家”，甚至還提出了放寬制裁的籌碼，朝鮮也只能氣焰高漲。



對朝鮮制裁實際上也是今後向朝鮮施壓、拉到談判桌前的唯一手段。雖說千瘡百孔，但仍然作爲國際社會的法律義務存在着。無論中俄如何明目張膽地要求緩和制裁，但這是他們自己也贊成而通過的聯合國決議。要防止這一堤壩倒塌。應該加強多國監視活動，喚醒國際社會的意志。

