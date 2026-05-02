東亞日報杯軟式網球賽升格爲國際賽事 七國135名選手參賽

第104屆東亞日報杯全國軟式網球大賽將以“亞運會規模”舉行。軟式網球並非奧運會正式比賽項目，亞運會是其規模最大的賽事。今年的東亞日報杯1日拉開序幕，2日在慶尚北道聞慶國際軟式網球場舉行開幕式後，將持續至9日。這項始創于1923年、擁有韓國單項賽事中最悠久曆史的“全國大賽”，今年有來自中華台北、馬來西亞、蒙古國、日本、中國、柬埔寨、菲律賓等7個國家和地區的135名選手參賽。他們中的大部分人還將參加9月19日起在日本舉行的愛知•名古屋亞運會。大韓軟式網球協會會長鄭仁善表示：“去年大賽約有100名外國選手參賽，今年亞運會在即，人數進壹步增加。隨著每年海外選手參賽規模不斷擴大，東亞日報杯的國際地位也日益提升。”國際軟式網球聯盟（ISTF）決定從今年起，根據東亞日報杯的成績授予世界排名積分。同時兼任國際軟式網球聯盟主席的鄭仁善解釋說：“這意味著國際軟式網球聯盟已將東亞日報杯認定爲國際賽事。”軟式網球宗主國日本此次派出實業團渡久世盛茂隊男女選手全體參賽。其中最值得關注的選手是宮前紀帆（20歲）。宮前選手在去年的全日本錦標賽中榮膺三冠王，是日本國家隊的王牌。他在本屆亞運會上，也極有可能在個人賽單打、雙打以及團體賽中與韓國選手爭奪金牌。軟式網球于1994年廣島亞運會被列爲正式比賽項目。韓國在此後截至2023年杭州亞運會的曆屆賽事中共奪得26枚金牌，領先第二名日本（11枚）15枚，保持著最多金牌紀錄。不過，在杭州亞運會上，5枚金牌中有4枚被日本奪走，“軟式網球最強國”的聲譽因此蒙塵。韓國若想在這次“客場”亞運會上重振聲威，除了日本，還必須警惕曆屆亞運會金牌榜排名第三的中華台北隊（8枚）。中華台北女隊的“下壹代招牌”選手陳思真（20歲）將出戰本次大賽。以往中華台北隊多以防守型選手爲主，而陳思真被認爲是壹名憑借強力正手進攻的攻球型選手。在本屆賽事女子普通組團體賽中奪冠次數最多（40次）的NH農協銀行隊主教練柳永東表示：“今年大賽雲集了衆多世界頂級選手，預計將上演比以往任何壹年都激烈的角逐。”他還說：“期待今年迎來實業舞台首秀賽季的李智雅（19歲）通過與這些選手的較量獲得成長。”NH農協銀行隊正力爭繼賽季首場大賽會長旗賽之後，實現團體賽兩連冠。男子組方面，山本貴大（28歲，日本）和李赫偉（20歲，中華台北）引人注目。山本貴大雖然身高只有169厘米，但防守覆蓋範圍廣，其絕技是在網前截擊對手來球的“截擊截球”。中華台北爲克制山本選手而培養的選手正是李赫偉。李赫偉的武器是精准攻擊左右死角的穿越球，不易被截擊截球壓制。男子普通組團體賽中，淳昌郡廳隊和利川市廳隊被列爲奪冠熱門。本次大賽主要場次可通過協會優兔頻道觀看直播。金正勛記者 hun@donga.com