林鍾彥：冬奧首秀力爭展現新面貌 崔珉祯：第三次參賽，希望享受並發揮出色

“因爲緊張，睡得比平時差。”韓國男子短道速滑隊最年輕的選手林鍾彥（19歲）30日作爲2026米蘭-科爾蒂納丹佩佐冬奧會韓國代表團正式成員（45名）之壹啓程前往意大利時如此說道。去年4月還是高中生的他在國家隊選拔賽中超越前輩獲得第壹名，如彗星般登場，此次將是他生涯首次參加冬奧會。雖然沒有奧運經驗，但其實力已屬世界頂尖水平。林鍾彥在2025-2026賽季國際滑聯（ISU）世界杯巡回賽中，在個人和團體項目上共奪得5金、2銀、1銅。本屆冬奧會，他將在主項1500米和1000米等項目上力爭金牌。林鍾彥表示：“我認爲其他國家的選手對我的比賽風格進行了壹定程度的分析。所以最近兩個月我爲了展現與以往不同的面貌，進行了很多訓練。在奧運會上將展示新的面貌。”林鍾彥將于下月10日迎來他的奧運首秀。當天他將參加1000米預賽和四分之壹決賽，以及從預賽到決賽在壹天內進行的混合接力賽。林鍾彥說：“（産生短道速滑首枚獎牌的）混合接力項目，感覺不容有失，有壓力。但我認爲只要做好自己該做的事，盡最大努力，就能取得好成績。”擔任本屆代表團女隊隊長的“短道速滑女王”崔珉祯（28歲）當天表示：“因爲是第三次參加奧運會，也有熟悉的感覺。想盡可能享受比賽並發揮出色。”累計獲得3枚奧運金牌、2枚銀牌的崔珉祯，本屆奧運會將力爭實現女子1500米三連冠。崔珉祯表示：“不僅是我，爲了讓所有韓國選手都能取得好成績，我會盡自己所能承擔起責任。”當天啓程的代表團抵達當地後，將分赴米蘭和科爾蒂納丹佩佐奧運村入住，開始倒時差和調整狀態。本屆奧運會，韓國隊的目標是獲得3枚金牌，進入綜合排名前十。趙英宇記者 jero@donga.com