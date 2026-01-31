年輕人從“文本時尚”轉向“寫作時尚”…2030壹代重拾紙張與書籍

近日，在各種社交媒體時間線上頻繁出現的標簽中，包括了“讀書筆記”、“抄寫”等。人們分享著抄錄散文等作品中某段文字的筆記照片，不難找到諸如“每天抄寫能積累小小的成就感”、“抄寫的優點在于它能給予我與自己相處的時間”等贊美抄寫的帖子。厭倦了數字疲勞的年輕壹代正在重新拿起紙張和書籍。如果說之前的潮流是閱讀書籍的“文本時尚（text hip）”，那麽最近則擴散爲既讀又寫的“寫作時尚（writing hip）”。對于熟悉數字文化的壹代人而言，寫作成爲壹種新鮮而新穎的刺激，同時，在快速消費的短視頻內容泛濫的時代，動手書寫這壹行爲本身也成爲讓大腦得以休息的放松方式。經常抄寫書籍部分段落的上班族金某（32歲）表示：“看了壹整天屏幕後，用手謄寫文字，感覺頭腦被清空了”，“坐地鐵時，我會看著筆記，回憶以前抄寫過的句子。”抄寫和“寫作時尚”的熱潮在出版市場也有所顯現。據網絡書店Yes24的《2025年圖書市場趨勢》顯示，去年抄寫類書籍的銷量較前壹年增長了64.7%。這是連續兩年保持銷售增長勢頭。新書種類也大幅增加至403種，是前年（181種）的兩倍多。最近五年銷量最佳的寫作類書籍暢銷榜第壹名是由Wisdom House出版社出版的作家柳宣京所著的《爲提升我詞彙量的壹日壹頁抄寫筆記》。爲適應這種模擬式愛好，“定制空間”也在增加。無需數字設備、專注于思考與寫作的“寫作咖啡館”、“寫作室”等場所數量急劇增多。這類場所的特點是禁止交談、采用低照度照明以及確保個人間距的座位。經常光顧位于首爾西大門區壹家寫作咖啡館的洪某（26歲）表示：“我本身對噪音比較敏感，這裏很適合讀書或整理思緒”，“感覺能避開那些無論去哪兒都免不了的大聲喊叫和咯咯笑的人，真正得到休息。”據新韓卡公司數據顯示，2025年（1月至10月）首都圈主要寫作咖啡館的消費金額較前壹年增長了71%。使用次數和用戶數也分別增加了37%。同期，文具店的使用次數較2023年同期增長了18%。這似乎是得益于“寫作時尚”，爲了模擬式愛好而尋找抄寫用品如筆記本或筆等的顧客有所增加。新韓卡方面分析認爲：“在人工智能、倍速觀看、短視頻等快速消費內容已融入日常生活的環境中，反而是那些想要放慢速度、尋找能讓大腦恢複原有功能的體驗的人群正在重新增加。”金泰彥記者、李知允記者 beborn@donga.com、leemail@donga.com