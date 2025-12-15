華爾街日報12日（當地時間）報道稱，美國正爲應對可能因中國大陸入侵台灣而爆發的無人機戰爭，大幅改組裝備和戰術。分析認爲，美軍通過烏克蘭戰爭確認了無人機戰力的重要性，現正爲實際戰鬥的可能性做准備。據華爾街日報報道，美軍近日公開了在夏威夷利用無人機進行的高強度戰鬥訓練視頻。視頻中，美軍使用偵察無人機對假想敵軍的兵力進行統計，並使用攻擊無人機對敵方隱蔽處實施突襲訓練。此外，美軍在爲期兩周的訓練中公開了最新的無人機裝備。其中也包括了使用三維（3D）打印機在數小時內制造出低成本自殺式無人機的場景。華爾街日報分析稱：“無人機體系在烏克蘭-俄羅斯戰場上主導了戰鬥形態”，“依賴昂貴戰鬥裝備的美國，正在向壹個以機動性強、相對便宜的消耗性裝備爲中心的全新時代轉變”。據悉，如果美國和中國發生軍事沖突，在連接日本和台灣的第壹島鏈上集中展開攻防的可能性很高，這壹點也影響了美軍的裝備改編。因爲在被叢林覆蓋的太平洋多個島嶼上，兩國軍隊可能進行長期消耗戰。美軍雖然在伊拉克和阿富汗等沙漠和山嶽中心地形上戰鬥經驗豐富，但在太平洋上的戰鬥形態必然大不相同。美國唐納德•特朗普政府爲了增強海軍戰力，也已著手大規模重建造船業。參加此次訓練的美陸軍第25步兵師的兩個旅團之壹，決定明年在構成第壹島鏈的菲律賓進行新的訓練。其意圖是在中國附近擁有新的無人機戰力，進行實戰型訓練。金聖模 mo@donga.com