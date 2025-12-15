引發“地獄級難度”爭議的2026學年韓國大學修學能力考試（高考）英語科目，受到了英語母語國家英美媒體的關注。美國《紐約時報》和英國廣播公司等媒體均報道了本次高考英語試題及相關爭議，表現出濃厚興趣。當地時間12日，英國廣播公司報道稱：“韓國嚴酷的大學入學考試——高考英語科目素以難度高著稱”，“部分學生將高考英語比作解讀古代文字，另有學生形容其‘難到瘋狂’。”本次高考中，英語科目獲得1等級（最高等級）的考生比例僅爲3.11%，是自2018學年改爲絕對評價以來最低的壹次。英國廣播公司特別介紹了本次考試中難度較高的第34題（涉及德國哲學家伊曼努爾•康德的法哲學）以及以電子遊戲術語爲素材的第39題。該媒體還轉引了社交媒體“Reddit”上關于第39題的網友評論，諸如“自命不凡的文字遊戲”、“未能清晰傳達概念或思想的糟糕寫作”等批評聲音。英國《每日電訊報》在壹篇題爲“妳能通過韓國‘瘋狂’的大學入學英語考試嗎”的文章中，介紹了高考英語第34、35、39題。英國讀者對此反應各異。壹條獲得最高點贊的評論寫道：“這場入學考試或許能解釋韓國爲何擁有三星。”此外，“這與如今哈佛商學院入學考試的題型非常相似”、“盡管我認爲自己母語水平相當不錯，但完全無法理解第壹題（第39題）”等評論也獲得了大量共鳴。《紐約時報》亦以“妳能答對這些題嗎”爲題，列舉了第24、34、36、39題。外媒還介紹了高考在韓國的意義。英國《衛報》報道稱，高考是“進入頂尖大學的必備考試”，“被視爲提升社會地位、獲得經濟穩定甚至締結良緣的通道。”報道同時指出，過度競爭的教育體系給學生帶來巨大壓力，並導致青少年抑郁症問題另壹方面，英國廣播公司也報道了因本次高考英語科目難度調控失敗引發的爭議，韓國教育課程評價院院長吳承傑（音）已于10日引咎辭職。吳前院長當時表示：“英語科目的命題未能符合絕對評價的初衷，給考生和家長帶來憂慮，並對入學考試造成混亂，對此我深感責任重大。”金寶拉記者 purple@donga.com