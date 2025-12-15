欲望先行的鄭清來式“領跑員”論



共同民主黨代表鄭清來11日強調：“在議員全體會議上，執政黨、政府和總統辦公室之間意見高度一致，連針孔大小的空隙也沒有。”他強調，總統室和黨領導層對《內亂專司法庭設立法》等司法改革案沒有分歧。此前的9日，李在明總統與鄭清來和院內代表金炳基舉行了“閃電晚餐會面”。據悉，當時會面是爲了平息圍繞司法改革產生的分歧。李在明總統在會面後表示：“希望改革立法能按照國民的要求合理處理。”



鄭清來方面就會面解釋說，“給黨帶來了力量”。繼“一人一票制”被否決之後，共同民主黨最高委員補選在即，試圖平息所謂的“明清大戰”（李在明和鄭清來之間的矛盾）爭議。其核心邏輯就是所謂的“角色分工論”。即由法制司法委員會反映強硬黨員的呼聲，推進“更加厲害”的內亂專司法庭設立法等，提高支持層的效能感；總統室則反映中間層的憂慮，提出合理的對策。在這一過程中，黨領導層出面承受強硬黨員、內部精英以及對立陣營的批評，降低阻力，提高政策的接受度。其用意是，當強硬派率先高調發聲時，由總統室出手制衡，使隨後提出的修正案顯得溫和。這是旨在這種效果的一種經過計算的“混線操作”。可算是鄭清來式的“領跑員”論。



但是，要使領跑員戰略奏效，必須要有一致的目標和緊密的合作。對於所謂的司法改革，總統室指出，與黨的溝通存在問題，認爲事先與黨協調的方向沒有得到充分反映。就內亂專司法庭問題而言，雖然經高層黨政協商，已就先設立二審達成共識，但國會法司委利用強硬支持羣體主張前總統尹錫悅可能獲釋並表示擔心單獨行動，黨領導層又予以呼應，加重了混亂。



只關注強硬支持層的黨領導層和法司委的司法改革動作，引發了黨內逆風和消耗性的極端對峙。在8日舉行的議員全體會議上，很多人擔心“如果陷入政治鬥爭的漩渦，對共同民主黨有什麼好處？”國民力量黨要求撤回將內亂專司法庭設立法等捆綁在一起的所謂“8大惡法”，並對所有民生法案啓動了阻撓議事（無限制冗長辯論）。國民力量黨聲稱要阻止內亂專司法庭，甚至阻止民生法案表決，這種不合理舉動又引發了國會議長以“議題外發言”爲由61年來首次利用職權中斷阻撓議事的另一不合理舉動。



到了這個地步，有必要重新計算一下角色分工的利弊得失。矛盾和混亂越大，強硬支持層和呼應其聲音的黨領導層及國會法制司法委員會強硬派的凝聚力反而越強。對方陣營也是受益者。圍繞去年12月3日緊急戒嚴事態內訌加劇的國民力量黨，以阻止所謂的“8大惡法”爲由，啓動無限制冗長辯論並進行帳篷靜坐抗議，把黨內對領導力的關注轉移至黨外。隨着立法戰爭持續到年末，總統室捲入政治鬥爭的可能性加大，其負擔進一步加重。當然，最大的受害者是不得不目睹民生法案處理延遲、政治倒退的國民。



提出“黨員主權主義”的鄭清來方面對把與總統室的不和諧音被解釋爲“自我政治”表示了強烈的不快。但是不和諧音不是健康的橫向牽制關係，而是犧牲民生的權力矛盾，因爲這令人懷疑是爲了權力而助長不必要的對立。如果領跑員把自己的慾望放在首位，就會搞砸跑步。

