“萬物普漲”行情動搖，比特幣-股市-黃金齊跌

近期，包括比特幣、黃金、股票在內的主要資産價格出現普遍下跌，所謂“萬物普漲”行情正呈現動搖態勢。分析認爲，這主要源于市場對美聯儲（Fed）下月降息的預期減弱，加之人工智能（AI）領域存在泡沫的擔憂持續，導致避險情緒升溫。據虛擬資産信息平台CoinMarketCap數據顯示，18日比特幣盤中壹度暴跌逾5%，單價跌至8.9426萬美元。這是自今年4月因美國關稅不確定性擴散導致比特幣跌破9萬美元後，時隔7個月再度失守該關口。作爲市值最高的虛擬資産，比特幣此前因特朗普政府的扶持虛擬資産政策及市場流動性擴大預期帶來的“萬物普漲”效應而持續走強。就在40余天前的上月6日，其價格曾飙升至12.6萬美元的曆史新高。但截至目前，比特幣已回吐今年全部漲幅（約24%），較10月高點下跌29%。《富爸爸窮爸爸》作者羅伯特•清崎今年4月“比特幣未來10年內將突破100萬美元”的預測已然失色。股市走勢同樣不容樂觀。韓國科斯達克指數（KOSDAQ）當日較前壹交易日下跌3.32%，收報3953.62點。該指數在3日創下曆史最高點4221.87後，因外資持續抛售而持續回調。紐約股市方面，當地時間17日標准普爾500指數、納斯達克綜合指數和道瓊斯30種工業平均指數分別下跌0.92%、0.84%和1.18%。近期急速上漲的黃金現貨價格也出現回落，較前日下跌約0.5%，交易于每金衡盎司（約31.1克）4020美元水平。較上月20日創下的曆史最高點4356.50美元下跌逾7%。韓載熙記者 hee@donga.com